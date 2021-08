Le département d’État américain aurait été touché par une cyberattaque ces dernières semaines

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken part après avoir parlé des programmes de réfugiés pour les Afghans qui ont aidé les États-Unis lors d’un briefing au département d’État à Washington, DC, États-Unis, le 2 août 2021.

Le département d’État américain a été touché par une cyberattaque et des notifications d’une violation potentiellement grave ont été faites par le département de la défense Cyber ​​Command, a déclaré samedi un journaliste de Fox News.

Une source bien informée a déclaré à . que le département d’État n’avait pas connu de perturbations importantes et n’avait vu ses opérations entravées d’aucune manière.

Fox News a rapporté que la violation aurait eu lieu il y a des semaines. On ne sait pas quand il a été découvert pour la première fois, selon le fil de tweet du journaliste. L’étendue de la violation et l’existence ou non d’un risque continu pour les opérations ne sont pas claires non plus.

Le travail continu du département pour évacuer les Américains et les réfugiés alliés en Afghanistan n’a pas été affecté par la cyberattaque, a déclaré le journaliste, citant une source anonyme.

Un porte-parole du département d’État a déclaré samedi à CNBC que le département “prend au sérieux sa responsabilité de protéger ses informations et prend continuellement des mesures pour garantir la protection des informations”.

“Pour des raisons de sécurité, nous ne sommes pas en mesure de discuter de la nature ou de la portée de tout incident de cybersécurité présumé pour le moment”, a déclaré le porte-parole.