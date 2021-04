Le département d’État de Biden fait disparaître le nombre de corps en Iran à temps pour les pourparlers .

Le président Biden prononce une allocution à la Maison Blanche à Washington, DC, le 2 avril 2021 (Crédit: Erin Scott / .)

L’équipe de politique étrangère de Biden a hérité d’un Iran faible. Ils ont un effet de levier – s’ils veulent l’utiliser.

Dans sa première allocution au département d’État début février, le président Biden a décrit de manière ambitieuse la nécessité pour les dirigeants américains de contrer ce qu’il a appelé «ce nouveau moment de progression de l’autoritarisme» dans le monde.

La plupart des politologues conviennent que les États autoritaires sont principalement concernés par la répression de l’opposition intérieure et les tentatives de court-circuiter le processus politique au sein d’un État, en particulier en utilisant des moyens durs, pour maintenir le statu quo.

Selon cette norme, la théocratie iranienne est certainement autoritaire. Depuis le moment où l’ayatollah Ruhollah Khomeini et ses partisans islamistes ont pris le pouvoir en Iran en 1979, le régime a existé en maintenant un règne de terreur sur ses citoyens.

Et pourtant, même en dénonçant «l’avancée de l’autoritarisme», l’administration Biden s’engage dans un tango diplomatique avec les mollahs qui dirigent la République islamique. Demain, les États-Unis et l’Iran reprendront les pourparlers à Vienne, dans le cadre de ce que les diplomates ont décrit comme «l’effort le plus important pour consolider l’accord depuis que le président Biden a pris ses fonctions en janvier».

De toute évidence, pour cette administration, la définition d ‘«autoritaire» est flexible; il semble disparaître quand il est idéologiquement commode. Malheureusement pour ses citoyens, le bilan de l’Iran en matière de comportement autoritaire réel existe depuis plus de quatre décennies sans disparaître.

Les violations des droits de l’homme en Iran comprennent: des exécutions et des arrestations de routine, arbitraires ou illégales; la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; des aveux forcés souvent obtenus par la torture; diffusion d’aveux forcés dans les médias nationaux; procès inéquitables sans semblant de procédure régulière; abus sexuel; disparition d’individus; la répression des libertés civiles, y compris la liberté de la presse, la liberté d’Internet, la liberté académique et la liberté de réunion pacifique; et la discrimination à l’égard des femmes, des filles, de la communauté LGBT et des minorités ethniques et religieuses.

À la suite des manifestations de rue qui ont débuté avec le «Mouvement vert» de 2009, le régime a réorganisé son appareil de renseignement pour créer un vaste système de surveillance et de répression pour écraser la dissidence interne. Même ainsi, des millions d’Iraniens depuis lors sont descendus dans les rues pour demander la fin du gouvernement fondamentaliste religieux.

Le régime a répondu en tirant sur les manifestants à balles réelles. Comme le rapporte le département d’État dans son rapport annuel sur les droits de l’homme sous la direction du président Trump, ce recours brutal à la force a fait plus de 1500 morts, 7000 blessés et 12000 détenus dans les prisons iraniennes.

Le mois dernier, cependant, le nouveau département d’État de Biden a fait disparaître un paragraphe clé de ce rapport sur l’Iran, couvrant le nombre de citoyens iraniens tués par le régime – de 1 500 à 304. Le nouveau chiffre, plus petit, vient d’Amnesty International, qui elle-même a admis que l’évaluation des victimes est incomplète. Le chiffre le plus élevé – qui est évidemment plus probable – provenait des personnalités du régime iranien elles-mêmes, qui ont admis que la police avait massacré 1 500 manifestants.

Pour une fois, une administration démocrate ne fait pas confiance aux responsables iraniens.

En supprimant le texte, le département d’État estime qu’il peut dissiper l’indignation contre ses prochaines ouvertures diplomatiques à Téhéran en minimisant le décompte brutal des corps des mollahs. À l’instar de l’administration Obama – dans laquelle beaucoup de ces mêmes représentants du gouvernement ont déjà servi – conclure un accord nucléaire avec les mollahs à Téhéran est d’autant plus difficile que le peuple américain est informé des crimes de la République islamique.

Si l’administration Biden se lance vraiment dans le blanchiment des effectifs iraniens, elle a du pain sur la planche. Le mois dernier, dans sa province du Balouchistan, l’Iran a de nouveau utilisé la force meurtrière contre les manifestants, faisant au moins douze morts.

Alors même que ces atrocités sont maintenant minimisées et ont disparu à Washington, les mouvements de protestation persistants de l’Iran ont illustré le rejet du régime par les citoyens – un fait qui devrait faire réfléchir l’administration Biden alors qu’elle poursuit un nouvel accord avec les mollahs iraniens.

L’équipe de politique étrangère de Biden a hérité d’un Iran faible. La campagne de «pression maximale» de l’administration Trump a laissé l’économie iranienne en lambeaux, avec une monnaie presque sans valeur. Et la volonté du peuple iranien d’affronter le régime à cause de sa répression politique et sociale, ainsi que la réponse ratée du gouvernement au COVID, a rendu le régime vulnérable.

Le président Biden a un effet de levier – s’il veut l’utiliser.

Toute réflexion sur l’allégement des sanctions ou la négociation de nouveaux accords avec l’Iran doit être subordonnée au fait que le régime mette fin à ses odieuses violations des droits de l’homme et démantèle son système de surveillance invasif. Afin de remplir son propre mandat de confronter «l’autoritarisme», Biden doit tenir le régime responsable de ses violations flagrantes des droits de l’homme commises contre les citoyens iraniens.

Ellie Cohanim est l’ancienne Envoyée adjointe américaine chargée de surveiller et de combattre l’antisémitisme et chercheuse à l’IWF.