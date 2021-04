Le département d’État de Biden souhaite que vous n’évoquiez pas les accords d’Abraham réussis de Trump ⋆ .

Le porte-parole du département d’État de Biden, Edward «Ned» Price, a évité de nommer l’une des plus grandes réalisations de politique étrangère de l’ancien président Donald Trump lors d’une conférence de presse jeudi.

Lorsqu’un journaliste a demandé si le secrétaire d’État avait des plans pour «avoir quelqu’un dédié à la poursuite des relations israéliennes ou à l’engagement d’Israël avec le monde arabe», Price a déclaré que le département avait déjà des personnes dédiées à la «normalisation». Interrogé par le journaliste sur ce que le département appelle les accords de normalisation au Moyen-Orient, Price a refusé de les nommer.

«Ce sont des accords de normalisation», a répété Price à plusieurs reprises. «Écoutez, nous les appelons – nous les appelons des accords de normalisation. C’est précisément ce qu’ils sont.

«Il y a un nom spécifique sur lequel ils se sont tous connectés. Je crois que vous savez ce que c’est », a poursuivi le journaliste. «Pourquoi n’utilisez-vous pas le nom sur lequel les dirigeants de ces pays se sont engagés, à savoir les accords d’Abraham? Pourquoi donc? »

«Je ne suis pas opposé à l’utilisation de cela», a déclaré Price. «Je décris ce que c’est.»

Lorsque le journaliste a demandé à Price d’utiliser le nom, le porte-parole a offert une brève réponse expliquant que la politique du département d’État était d’utiliser le terme «accords de normalisation».

« Bien sûr, je peux dire le terme » Accords d’Abraham « , Matt », a rétorqué Price, « mais nous les appelons des accords de normalisation. »

Trump a déclaré pour la première fois «la paix au Moyen-Orient» en septembre lorsqu’il a signé les accords d’Abraham et facilité des accords diplomatiques formels entre Israël et les Émirats arabes unis et Israël et Bahreïn. Dans le cadre des accords de paix autrefois considérés comme impossibles, les trois pays ont cherché à «établir des ambassades, à échanger des ambassadeurs et à commencer à travailler ensemble en tant que partenaires». Parmi les autres priorités des accords de normalisation figuraient la promotion de voyages et de religion plus libres.

À peine un mois après les accords de paix historiques, Trump a ordonné que le Soudan soit retiré de la liste des États américains parrains du terrorisme et s’est assuré que la nation approfondirait l’engagement du Soudan avec l’Occident en établissant des relations avec Israël. En plus de normaliser les relations et de mettre fin à la «belligérance entre leurs nations», l’administration de Trump a également facilité un accord favorisant les négociations commerciales et de coopération entre les nations qui, selon lui, apporteront «la paix dans la région».

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.

