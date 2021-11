Le département d’État américain a émis des avis de niveau quatre « ne pas voyager » en Afrique du Sud et dans sept pays voisins au milieu de la nouvelle variante d’omicron qui se répand dans toute la région.

Le nouvel avertissement intervient après que l’Organisation mondiale de la santé a désigné la variante omicron COVID-19 comme une « variante préoccupante ». À l’origine, la variante omicron a été signalée pour la première fois à l’OMS en Afrique du Sud le 24 novembre.

Selon le département d’État américain, un avis aux voyageurs de niveau 4 est le niveau d’avis le plus élevé émis et note qu’il y a une « plus grande probabilité de risques mortels » sous ce niveau.

L’Afrique du Sud a récemment connu une forte augmentation des infections au COVID-19, et l’agence de santé affirme que cela coïncide avec la variante omicron.

Les gens font la queue pour embarquer sur le vol Air France à destination de Paris à l’aéroport international OR Tambo de Johannesburg, Afrique du Sud, le vendredi 26 novembre 2021. Un grand nombre de pays ont décidé d’arrêter les voyages aériens en provenance d’Afrique australe vendredi en réaction à l’annonce d’un nouvelle variante de COVID-19 potentiellement plus transmissible qui a été détectée en Afrique du Sud. Les scientifiques disent que c’est une préoccupation en raison de son nombre élevé de mutations et de sa propagation rapide parmi les jeunes du Gauteng, la province la plus peuplée du pays. ((Photo AP/Jerome Delay))

VARIANTE OMICRON COVID-19 : LES ÉTATS-UNIS LIMITERONT LES DÉPLACEMENTS À PARTIR DE 8 PAYS D’AFRIQUE AUSTRALE

L’Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Namibie, le Mozambique, le Malawi, le Lesotho, l’Eswatini et le Botswana ont tous été soumis à un avis de niveau 4 « ne pas voyager » par le département d’État américain samedi.

Le président Biden a annoncé vendredi dans un communiqué qu’il restreignait les voyages en provenance d’Afrique du Sud et de sept autres pays en raison de la variante omicron.

Le président américain Joe Biden lors d’un discours dans l’auditorium de la cour sud du bâtiment du bureau exécutif d’Eisenhower à la Maison Blanche à Washington, États-Unis, le 23 novembre 2021. REUTERS / Evelyn Hockstein

FAUCI NE SERAIT « PAS SURPRIS » SI OMICRON EST DÉJÀ AUX NOUS, PRÉDIT QUE ÇA VA « ALLER »

« Ce matin, mon conseiller médical en chef, le Dr Tony Fauci, et les membres de notre équipe d’intervention COVID m’ont informé de la variante Omicron, qui se propage à travers l’Afrique australe », a déclaré Biden dans un communiqué. Par mesure de précaution jusqu’à ce que nous ayons plus d’informations, j’ordonne des restrictions supplémentaires sur les voyages aériens en provenance d’Afrique du Sud et de sept autres pays. Ces nouvelles restrictions entreront en vigueur le 29 novembre. »

Le Dr Anthony Fauci a déclaré dans une interview samedi matin sur « Weekend TODAY » de NBC qu’il ne serait pas surpris s’il y avait déjà des cas de la variante omicron aux États-Unis.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, prend place pour une audience du comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites à Capitol Hill, le jeudi 4 novembre 2021, à Washington. (AP Photo/Alex Brandon) ((AP Photo/Alex Brandon))

« Vous savez, je ne serais pas surpris que ce soit le cas. Nous ne l’avons pas encore détecté. Mais, lorsque vous avez un virus qui montre ce degré de transmissibilité et que vous avez déjà des cas liés aux voyages qu’ils ont notés dans Israël et la Belgique et dans d’autres endroits – quand vous avez un virus comme celui-ci, il finira presque invariablement par disparaître, essentiellement partout », a déclaré Fauci.

