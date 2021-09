Le département d’État empêche les vols de sauvetage privés de quitter l’Afghanistan, déclarent les organisateurs: “Le sang est sur leurs mains”

in

PREMIER SUR FOX : Les Américains engagés dans le sauvetage de citoyens américains, de SIV et de détenteurs de cartes vertes laissés par le président Biden en Afghanistan sont horrifiés par ce qu’ils décrivent comme des retards inexplicables du département d’État qui empêchent les vols d’évacuation de quitter le pays.

Les retards du département d’État mettent imprudemment en danger la vie des Américains, ont déclaré à Fox News trois personnes différentes impliquées dans l’effort d’évacuation privé.

Rick Clay, qui dirige le groupe de sauvetage privé PlanB, a déclaré à Fox News que le département d’État était la seule chose qui empêchait les vols qu’il organisait de quitter l’Afghanistan.

Deux autres individus américains impliqués séparément dans les efforts d’évacuation, que Fox News ne nomme pas pour éviter de compromettre les efforts de sauvetage en cours, ont également déclaré que le Département d’État est la seule entité à empêcher leurs vols charters de quitter l’Afghanistan.

“Ce n’est pas un endroit pour négocier avec des vies américaines. Ce sont nos gens debout sur le tarmac et tout ce qu’il faut, c’est un appel téléphonique fou”, l’une de ces personnes, qui a fait partie intégrante des efforts d’évacuation privés d’Afghanistan , a déclaré Fox News.

“Si une vie est perdue à cause de cela, le sang est sur les mains de la Maison Blanche. Le sang est sur leurs mains”, a déclaré cet individu, ajoutant: “Ce ne sont pas les talibans qui soutiennent cela – autant que ça me rend malade de dire ça – c’est le gouvernement des États-Unis.”

Cet individu a suggéré que l’obstruction du Département d’État est motivée en partie par l’embarras que des particuliers sauvent des Américains que le gouvernement américain a laissés pour compte.

Le commandement militaire de la base aérienne d’Al Udeid à Doha, au Qatar, a informé ceux qui demandent l’autorisation d’atterrir qu’ils doivent d’abord passer par le département d’État pour obtenir l’approbation, selon un e-mail examiné par Fox News.

Clay a un manifeste de 4 500 noms de citoyens américains, de détenteurs de cartes vertes, de SIV et de réfugiés essayant de se rendre du côté de l’État. Jusqu’à présent, ils ont donné 800 noms au département d’État pour une première série de vols. Fox News a examiné ce manifeste, ce qui confirme le récit de Clay.

ÉVASION DE L’ARMÉE AMÉRICAINE D’AFGHANISTAN : DES ÉQUIPAGES DE L’AIR FORCE DÉCRIT LES SCÈNES FINALES « APOCALYPTIQUES »

« Il est impératif que nous arrivions à Doha où il [are] d’autres centres de réfugiés”, a déclaré le fondateur de PlanB à Fox News dans un message texte. “C’est là que j’ai demandé l’autorisation.”

Clay a déclaré à Fox News que son organisation avait “des problèmes pour obtenir l’autorisation” du département d’État de Biden “d’atterrir sur le vol de retour” d’Afghanistan dans un pays voisin.

Le Département d’État “n’autorise aucun charter privé transportant des réfugiés [to] atterrir n’importe où” dans les pays voisins s’ils sortent d’Afghanistan et font différentes “excuses” pour expliquer pourquoi, par exemple en soulignant le manque de contrôleurs aériens et les problèmes de radar, a déclaré Clay à Fox News cette semaine. Les deux autres personnes séparément impliqué dans des efforts d’évacuation privés a confirmé le récit de Clay.

« Si nous pouvons faire venir des avions, récupérer des personnes et les faire sortir, pourquoi ne pouvons-nous pas les emmener à Doha vers le centre de réfugiés ou d’autres centres de réfugiés ? Argile a remarqué. “Cela n’a aucun sens.”

“Nous avons encore des Américains dont nous pouvons sortir”, a-t-il ajouté.

Après avoir fait peu ou pas de progrès avec le département d’État, le groupe de Clay s’est tourné vers les sénateurs des deux partis : les sénateurs Tom Cotton, R-Ark., Richard Blumenthal, D-Conn., et Ron Johnson, R-Wis., ont tous cherché pour aider PlanB et d’autres organisations à obtenir l’approbation dont ils ont besoin pour faire sortir les évacués d’Afghanistan en toute sécurité, ont déclaré à Fox News les organisateurs et le personnel du Sénat.

Clay a appris jeudi que leurs vols au départ de l’Afghanistan finiraient par être approuvés à la suite de l’examen de leur manifeste par le Département d’État – une tâche qui pourrait prendre plusieurs jours même si seuls les 800 premiers noms sont soumis au processus de vérification.

Dimanche soir, le département d’État n’avait pas encore donné à PlanB le feu vert pour atterrir sur l’un de ses vols dans les pays voisins de l’Afghanistan.

Les deux autres Américains impliqués dans un autre effort d’évacuation privé ont déclaré à Fox News que le département d’État leur avait obtenu l’autorisation d’atterrir dans un pays voisin et que les talibans leur avaient donné le feu vert pour décoller, sous réserve de l’approbation du département d’État – ce qui n’a pas été le cas. t viens.

BIDEN AIDE À SÉCURISER LA FRONTIÈRE DU TADJIKISTAN DANS LE CADRE DE LA CRISE À LA FRONTIÈRE AMÉRICAINE

Pendant ce temps, des combattants talibans procéderaient à des exécutions contre ceux qui ont aidé les troupes américaines pendant la guerre.

Clay a partagé certains des messages qu’il a reçus d’une famille figurant sur la liste manifeste de PlanB avec laquelle il a été en contact.

“S’il vous plaît, sauvez-nous dès que possible”, a déclaré un message. “Ma famille et moi sommes confrontés à de nombreux problèmes. La santé de mes enfants se détériore de jour en jour en raison de nombreuses inquiétudes.”

“D’un autre côté, il y a des rapports selon lesquels les talibans ont recruté des personnes au ministère de la Technologie et des Communications pour trouver des personnes qui coopéreront avec les forces américaines”, a déclaré la personne. « S’ils découvrent quoi que ce soit sur moi, ils me tueront, moi et ma famille.

Johnson a déclaré à Fox News dans un communiqué qu’il était “difficile de croire que le gouvernement américain refuserait aux citoyens américains et aux alliés afghans qui ont aidé à sauver des vies américaines la possibilité d’évacuer l’Afghanistan”.

“Cependant, ce que nous avons entendu des personnes réellement impliquées dans l’évacuation est complètement différent de la tournure rose de l’administration”, a déclaré le sénateur. “Quand j’entends le président Biden déclarer que cette débâcle est un” succès extraordinaire “, cela montre non seulement qu’il est détaché de la réalité, mais cela remet également en question tout ce que cette administration dit au peuple américain.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lors d’un briefing jeudi, l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki et le porte-parole du département d’État Ned Price ont tous deux nié que l’administration Biden empêchait les avions de quitter l’Afghanistan.

Le département d’État a signalé à Fox News les remarques de Price jeudi au lieu d’un commentaire pour cet article.

Houston Keene est journaliste pour Fox News Digital. Vous pouvez le trouver sur Twitter à @HoustonKeene.