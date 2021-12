Le département d’État entrave les efforts de sauvetage en Afghanistan

À la mi-décembre, Bryan Stern et deux de ses collègues ont fait quelque chose que peu d’Américains ont fait depuis la fin de l’été : ils se sont envolés pour l’Afghanistan. Leur objectif était de secourir 47 citoyens américains et résidents permanents bloqués dans le pays contrôlé par les talibans.

Une fois sur le terrain à Kaboul, Stern et ses collègues de l’organisation de secours civile Project Dynamo se sont réunis avec leurs évacués dans des refuges, s’assurant que tout le monde avait un test Covid négatif, et avait tous leurs vaccins et documents de voyage. Le lendemain, le groupe s’est rendu à l’aéroport, est monté à bord de trois avions commerciaux et s’est envolé pour New York via Dubaï.

« Chacun de…