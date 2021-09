Le département d’État tente de voler le crédit du sauvetage de 4 Américains d’Afghanistan, selon l’organisateur : ” Mensonge total “

EXCLUSIF: L’organisateur d’une mission privée pour sauver une mère américaine, Mariam, et ses trois enfants d’Afghanistan, a déclaré que le département d’État américain tentait maintenant de s’insérer dans l’histoire de son évacuation, bien qu’il n’ait joué que peu ou pas de rôle dans une grande partie de l’effort de sauvetage. .

Des hauts responsables du département d’Etat ont annoncé lundi que “les Etats-Unis ont facilité le départ en toute sécurité de quatre citoyens américains par voie terrestre depuis l’Afghanistan. Le personnel de l’ambassade était présent à leur arrivée”.

Mais ceux qui sont réellement impliqués dans la dangereuse opération de sauvetage disent que le Département d’État ne mérite que peu ou pas de crédit pour l’évasion de Mariam d’Afghanistan.

Cory Mills et une équipe privée d’anciens combattants, grâce au financement de donateurs privés, dont la Fondation Sentinel, ont mené l’effort pour sauver Mariam et ses trois enfants d’Afghanistan, où ils avaient été laissés pour compte par l’administration Biden, de multiples sources connaissant L’évacuation de Mariam a été confirmée à Fox News.

Mills et son équipe ont travaillé pendant des semaines pour faire sortir la famille de Mariam d’Afghanistan après que le représentant républicain du Texas, Ronny Jackson, l’a alerté de la situation critique de la famille.

L’équipe de Mills a d’abord cherché à faire monter la famille à bord de l’un des derniers vols gouvernementaux au départ de Kaboul, mais elle n’a pas pu être admise à l’aéroport. Le département d’État a exhorté à plusieurs reprises les quatre Américains à se rendre à la porte de l’aéroport, bravant les points de contrôle des talibans en cours de route, pour se voir refuser l’admission à chaque fois, a déclaré Mills.

La dernière fois que Mariam a tenté d’entrer dans l’aéroport, un combattant taliban a pointé un pistolet sur sa tête et l’a avertie de ne pas revenir. Peu de temps après, des combattants talibans ont demandé aux habitants de Kaboul qui connaissaient Miriam comment ils pouvaient la retrouver. L’équipe de Mills s’est précipitée pour la faire sortir, elle et les enfants, de la ville et dans un refuge.

Le plan B était de faire embarquer Miriam et sa famille à bord d’un vol charter privé depuis l’aéroport de Mazar-i-Sharif, mais les avions n’ont jamais été autorisés à décoller. Certains organisateurs privés d’évacuation ont reproché au département d’État de ne pas avoir obtenu l’autorisation d’atterrir sur des vols charters privés dans des pays tiers, tandis que le représentant républicain du Texas, Michael McCaul, a blâmé les talibans pour les avions restés au sol.

La dernière carte à jouer de Mills était de voyager par voie terrestre vers un pays voisin – le pays exact est retenu pour éviter de compromettre les futures missions de sauvetage – et de tenter de faire traverser la frontière à la famille.

Il a fallu plusieurs tentatives et des tours de passe-passe que Mills a comparés à un jeu de coquilles, mais la famille de Mariam a finalement traversé la frontière lundi – juste avant que les talibans ne ferment le point de contrôle pour empêcher les Américains de s’échapper, a déclaré Mills.

La position publique du département d’État à propos du sauvetage de Mariam est “un non-sens absolu”, a déclaré Mills à Fox News dans une interview exclusive lundi. “Le fait qu’ils tournent ça, en essayant de s’attribuer 100% du mérite quand ils n’ont pas suivi cette famille, quand ils ont apaisé cette famille, quand la mère, qui était sous un stress et une pression extrêmes, a contacté le département d’État plusieurs fois et je n’ai reçu aucune aide.”

Un porte-parole du département d’État, lorsqu’on lui a demandé si l’agence exagérait son rôle dans le sauvetage de Mariam, a déclaré à Fox News dans un e-mail : “Le département a aidé quatre Américains à quitter l’Afghanistan par une route terrestre lundi. Nous leur avons fourni des conseils, travaillé pour faciliter leur passage sûr, et les responsables de l’ambassade ont salué les Américains une fois qu’ils ont traversé la frontière. »

Mais Mills et d’autres personnes au courant de l’opération affirment que le département d’État exagère son rôle et n’a pas grand-chose à voir avec la mission de sauvetage jusqu’à ce que la partie la plus dangereuse – faire traverser la frontière à Mariam et ses enfants – soit terminée.

“C’est une tentative de l’administration pour sauver la face des Américains qu’ils ont laissés derrière eux. Il s’agit d’une femme avec trois enfants de 15 ans à deux ans. Et ils n’ont rien fait pour essayer d’accélérer cela… Mais à la toute dernière minute, vous avez ces « hauts fonctionnaires » du département d’État qui essaient de s’attribuer le mérite de cela comme « oh ouais, regardez ce que nous avons fait », a déclaré Mills.

“C’est comme si nous avions porté le ballon jusqu’à la ligne des 99 mètres et demi et qu’ils l’ont emporté sur le dernier demi-mètre et se sont dit ‘regardez ce que nous avons fait’.”

Le représentant Jackson a fait écho à cette critique.

“La seule chose dans laquelle l’administration Biden semble être bonne, c’est de se féliciter d’un travail horriblement fait. Cette administration a laissé mes électeurs en Afghanistan et maintenant ils mentent sur leur rôle dans la sortie de ces quatre citoyens américains”, a-t-il ajouté. dit Jackson.

“Le département d’État n’a rien fait pendant deux semaines, à part mettre mes électeurs en danger et les laisser bloqués. Je le sais pour un fait parce que mon bureau a travaillé sans relâche pour ramener nos gens à la maison sans soutien légitime de l’État. Ce n’est qu’après que Cory Mills et son équipe les ont fait entrer dans le pays tiers que l’État a offert son soutien en obtenant des visas touristiques”, a poursuivi le membre du Congrès.

“Cory et son équipe sont de braves patriotes. Dieu soit loué, les vétérans américains sont plus déterminés que Joe Biden ou son département d’État.”

Le représentant Markwayne Mullin, R-Okla, a qualifié le fait que le département d’État a facilité l’évacuation de Mariam de « mensonge flagrant », affirmant que le mérite appartient à une « équipe de patriotes qui ont travaillé sans relâche pendant deux semaines pour les faire sortir, malgré le de nombreux barrages routiers du Département d’État.”