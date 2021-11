Le département du Commerce de Washington participe au lancement d’un « Equitable Innovations Accelerator »

Elizabeth Scallon, cofondatrice de Find Ventures (Photo de WeWork Labs)

Un nouveau programme vise à fournir un financement de démarrage aux startups technologiques de l’État de Washington fondées par des entrepreneurs noirs, des femmes, des réfugiés ou d’autres communautés historiquement marginalisées.

La nouvelle entreprise, l’Equitable Innovations Accelerator, soutiendra dix startups technologiques avec jusqu’à 100 000 $ en subventions, programmes et accès au mentorat financés par des fonds philanthropiques. L’accélérateur est un programme conjoint du département du Commerce de l’État de Washington et de Find Ventures.

« L’accès aux premiers tours de financement est difficile pour un tout nouveau fondateur de start-up, surtout s’il est Noir, Latinx, Autochtone, personnes de couleur, femmes, LGBTQIA+ ou non binaires. L’accès au financement de démarrage est presque impossible pour ceux qui n’ont pas de liens avec des mentors, des investisseurs, des talents et des ressources », a déclaré Elizabeth Scallon, cofondatrice de Find Ventures, dans un communiqué de presse. « Find Ventures veut changer ce paradigme. »

Scallon, auparavant directeur de WeWork Labs pour le nord de la Californie et le nord-ouest du Pacifique qui travaille maintenant chez Amazon, a fondé Find Ventures l’année dernière avec Justin Brotman, fils du co-fondateur de Costco Jeffrey Brotman. Le fonds offre des récompenses « non dilutives » qui n’obligent pas les startups à renoncer à leurs capitaux propres ou à leur propriété. Les fondateurs sont encouragés à signer un engagement non contraignant selon lequel ils soutiendront à leur tour le fonds lorsqu’ils atteindront des revenus durables ou un financement de série B.

Les nouveaux prix seront distribués via le programme d’accélération et financés par des donateurs privés ; ce financement est toujours en cours d’obtention. La Washington State Technology Industry Association soutiendra également la programmation de l’accélérateur.

Selon Crunchbase, seulement 1,2% du capital-risque investi dans les startups américaines au cours du premier semestre 2021 est allé à des startups noires. Et c’est une proportion plus élevée que pour n’importe quelle année précédente : en 2020, ce nombre n’était que de 0,6%.

Les startups avec des fondateurs exclusivement féminins n’ont levé que 2,2% du financement du capital-risque au cours des huit premiers mois de 2021, un creux de 5 ans, a également rapporté Crunchbase.

Le département du commerce fournira un financement pour le développement et les opérations de l’initiative dans le cadre d’une subvention « Safe Start » de la US Economic Development Administration.

« Find Ventures et le Département du commerce de l’État de Washington partagent une vision et une passion pour créer un monde où tous les entrepreneurs ont la possibilité de créer des entreprises et une chance de résoudre nos plus grands défis, en particulier ceux qui ont eu du mal à accéder aux sources traditionnelles de capital, « , a déclaré la directrice du commerce Lisa Brown dans un communiqué.

D’autres initiatives du département du commerce mettant l’accent sur les communautés sous-représentées comprennent le Small Business Flex Fund, soutenu par 30 millions de dollars du département et 40 millions de dollars de plusieurs banques. Le fonds a accordé des prêts à faible taux d’intérêt pouvant aller jusqu’à 150 000 $ à plus de 110 petites entreprises depuis sa création cet été.

En outre, le Small Business Resiliency Network du département met en relation les petites entreprises avec une assistance technique et commerciale, et il lancera bientôt le Washington Opportunity Network pour connecter les entreprises touchées par la pandémie à soutenir. Les événements d’information sur les applications pour le nouveau programme d’accélérateur sont les 6 décembre et 14 janvier.