Le département américain du Commerce ne fait pas sa part pour défendre la sécurité nationale et empêcher l’armée chinoise d’obtenir des technologies sensibles, selon un rapport de la Commission d’examen économique et de sécurité américano-chinoise.

Selon ., le rapport indique que le ministère du Commerce a mis du temps à dresser une liste de technologies sensibles qui devraient être examinées avant d’être exportées vers la Chine, et que le retard pris dans l’établissement de la liste des technologies émergentes et fondamentales pourrait exacerber les risques de la sécurité nationale.

“La définition d’une liste de technologies” émergentes et fondamentales “est un élément crucial de la mise en œuvre de la loi sur la modernisation de l’examen des risques d’investissement étranger (FIRRMA) et de la loi sur la réforme du contrôle des exportations (ECRA)”, indique le rapport. « Depuis que ces lois sont devenues loi en 2018, il y a eu un retard important dans la formation de cette liste ainsi qu’un manque de clarté sur le processus et la méthodologie. La liste soutiendrait le développement des nouveaux contrôles dirigés par ces deux lois et identifierait les risques supplémentaires pour la sécurité nationale non couverts par les listes de contrôle préexistantes. En élaborant l’ECRA, le Congrès a confié au département américain du Commerce la mise en œuvre de son intention de renforcer les lois américaines sur le contrôle des exportations, mais le département du Commerce n’a, à ce jour, pas assumé ses responsabilités.

. a rapporté que le département du Commerce avait déclaré dans un communiqué qu’il avait publié quatre règles concernant les contrôles sur les technologies émergentes et qu’il y avait des règles supplémentaires en attente. Le point de vente a également déclaré que le département avait noté qu’il avait élargi la règle de l’utilisateur final militaire et ajouté des entreprises à une liste d’entités, ce qui empêche les fournisseurs américains de vendre à des entreprises telles que Huawei.

Lien source