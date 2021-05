Le département du shérif de Los Angeles accusé d’avoir harcelé les familles des personnes qu’ils ont tuées ⋆ .

Un nouveau rapport étonnant affirme que les députés du shérif de Los Angeles ont une longue histoire de harcèlement des familles des personnes qu’ils ont tuées en uniforme.

Selon un nouveau rapport publié mardi par la National Lawyers Guild (NLG) et l’American Civil Liberties Union (ACLU), des membres du département du shérif de Los Angeles (LASD) auraient pris l’habitude de terroriser les membres de la communauté en se présentant à des veillées pour les participants chahutent et le stationnement à l’extérieur des maisons de ceux qui ont des proches ont été mortellement blessés par des agents. Dans certains cas, il y a même eu des allégations selon lesquelles des citoyens privés ont été suivis et arrêtés sans raison juste pour les intimider.

Le LASD n’est pas étranger à la controverse et a souvent été confronté à des réactions négatives du public pour avoir ciblé les communautés noires et latino-américaines. Mais maintenant, les proches de leurs victimes dénoncent les tactiques de représailles auxquelles ils ont été soumis même après avoir enterré les membres de leur famille.

Via The Guardian, le rapport, également coproduit par Black Lives Matter LA et Centro Community Service Organization, allègue:

Les députés du LASD passent régulièrement en voiture ou se garent devant les maisons et les lieux de travail des familles, prenant régulièrement des photos ou les enregistrant. Les députés ont à plusieurs reprises arrêté des proches sans raison probable pour fouiller leurs voitures et les ont détenus et arrêtés en représailles. Les agents se sont présentés à des veillées et à des rassemblements auxquels assistaient les familles pour rire et chahuter pendant leur deuil, allant même parfois jusqu’à endommager des objets sur les sites commémoratifs.

Les auteurs du rapport ont recueilli plusieurs récits détaillés de ces abus de pouvoir auprès des familles de 18 ans Paul Rea, qui a été tué lors d’un arrêt de la circulation en 2019 et âgé de 21 ans Anthony Vargas, qui a été abattu 13 fois en 2018.

«Depuis la mort de mon fils, nous sommes terrorisés. Chaque jour, nous surveillons nos arrières », a expliqué la mère de Rea, Léa Garcia. «Nous avons peur parce que nous savons quelles sont leurs capacités.»

Les archives publiques montrent que chaque fois que des membres de la famille se plaignent officiellement du harcèlement en cours, le LASD a souvent conclu après son enquête que «la conduite des employés semble raisonnable».

Mardi, superviseur du comté de LA Hilda Solis a présenté une motion qui a été adoptée à l’unanimité, appelant à une enquête officielle sur les allégations d’incidents de harcèlement et à la mise en place de politiques écrites interdisant ce comportement.

Suite aux conclusions du rapport de mardi, le LASD a refusé de répondre aux demandes de renseignements sur les revendications spécifiques des familles Vargas et Rea. Mais les familles des deux jeunes hommes disent avoir souffert d’une détérioration de leur santé mentale, notamment de crises de panique et d’anxiété à la suite de ces terrifiantes rencontres avec les forces de l’ordre.

«C’est comme s’ils n’avaient rien d’autre à faire que de harceler les familles» Charles Twyman, le père de Ryan Twyman qui a été abattu 34 fois en 2019 et tué, a déclaré mardi. «On ne sait jamais quand ils vont agir. Chaque jour, dans les nouvelles, nous voyons quelqu’un se faire arrêter, harceler et tirer dessus, et nous ne savons jamais quand ce sera nous. »

“Ils ne font que mettre les gens en colère”, a ajouté Tommy Twyman, La mère de Ryan.

