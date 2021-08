Le département du tourisme du Kerala organisera des célébrations virtuelles d’Onam au milieu de Covid, un concours de compositions florales pour les Malayalees du monde entier

Onam 2021 tombe les 12 et 13 août (IE Image)

Compte tenu de l’augmentation du nombre de cas de Covid-19 dans l’État, le ministre du Tourisme du Kerala, PA Mohammed Riyas, a récemment annoncé que le département du Tourisme célébrerait Onam virtuellement cette année pour réunir les Malayalees du monde entier sur une plate-forme numérique et promouvoir le tourisme pour les périodes ultérieures. .

Afin de remettre sur les rails le secteur du tourisme fortement touché, l’État identifiera les destinations touristiques moins connues dans divers quartiers et les rassemblera dans une application pour les porter à la connaissance de tous. L’État a subi une perte de Rs 33 000 crore et des recettes en devises de Rs 7 000 crore en raison de la pandémie de mars 2020 à décembre 2020. Le tourisme intérieur a subi des revers depuis 2016, a-t-il déclaré.

À l’aide de cette application, les arts, la culture, la cuisine et les destinations touristiques de premier plan du Kerala seront présentés virtuellement pour susciter l’intérêt des personnes et les motiver à venir visiter l’État. Des réunions ont eu lieu au niveau du panchayat et des cartes de ces joyaux cachés de l’État ont été créées pour être rassemblées et téléchargées dans l’application.

L’événement virtuel sera inauguré le 14 août par le ministre en chef Pinarayi Vijayan. Un concours de compositions florales aura lieu et les inscriptions pour celui-ci commenceront en ligne à partir du 10 août. Les Malayalees peuvent télécharger une photo de leur composition florale appelée ‘onampookkalam’ pratiquée spécialement pendant le festival pour participer au concours.

Le programme virtuel a été organisé car les célébrations de l’Onam ne peuvent pas avoir lieu publiquement en raison de la pandémie de Covid-19. Ryas a en outre déclaré que les célébrations virtuelles d’Onam voulaient faire de chaque Malayalee dans le monde un ambassadeur de la marque du tourisme du Kerala.

