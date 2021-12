Le département du Travail de l’État de New York enquête sur Fox News

Le département du Travail de l’État de New York a enquêté sur Fox News sur l’ex-hôte Mélissa François‘ des allégations de représailles et de discrimination fondée sur le sexe, a rapporté mercredi soir The Daily Beast.

Le rapport a été rédigé par un journaliste contributeur et ancien journaliste de Fox News Diana Falzone et journaliste de presse Justin Baragona. Falzone a réglé avec Fox News en 2018 sa propre poursuite pour discrimination fondée sur le sexe.

Francis a quitté Fox News l’année dernière.

Kevin Mintzer, l’avocat de Francis, a déclaré au Daily Beast : « Mme. Francis a déposé une plainte auprès du Département du travail de l’État de New York parce que Fox News n’a pas changé et continue de discriminer et d’exercer des représailles contre les femmes, y compris celles qui recherchent un salaire égal pour un travail égal.

Le département du Travail de l’État de New York a refusé de commenter. Fox News n’a pas commenté le costume lui-même, mais a déclaré: « Nous nous sommes séparés de Melissa Francis il y a près d’un an. »

De plus, selon Falzone et Baragona :

La nouvelle selon laquelle le département du travail de New York enquête sur Fox News intervient quelques mois seulement après que le réseau se soit mis d’accord avec la Commission des droits de l’homme de la ville de New York pour 1 million de dollars sur ce que le gouvernement considérait comme « un modèle de violation de la loi sur les droits de l’homme de New York ». Le règlement représentait un aveu efficace de représailles contre des membres du personnel pour inconduite sexuelle et discrimination. (La commission a commencé son enquête en juillet 2016 après [Roger] Ailes a été licencié pour de multiples allégations d’inconduite sexuelle, y compris l’ancien animateur de Fox Gretchen Carlsonle procès accablant. Une plainte formelle a été déposée par la commission en décembre 2018.) En plus d’exiger de Fox News qu’elle supprime les clauses d’arbitrage confidentielles des contrats des talents à l’antenne au milieu de réclamations juridiques externes, l’accord de règlement de l’empire médiatique « exige également des changements immédiats aux politiques concernant le signalement du harcèlement sexuel, des représailles, de la formation et de la conformité ».

