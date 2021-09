Juridique & Réglementaire

Le département du Trésor impose des sanctions pour réprimer les paiements cryptographiques dans les ransomwares

L’administration Biden prépare une série d’actions, y compris des sanctions pour freiner l’utilisation de la monnaie numérique dans les cyberattaques de ransomware, a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier.

Selon le rapport, le gouvernement espère réduire l’accès à une forme de paiement qui soutient une “industrie criminelle en plein essor et une menace croissante pour la sécurité nationale”.

“Il y a un effort concerté pour identifier les outils qui peuvent perturber le flux d’argent vers les opérateurs de ransomware”, a déclaré un responsable américain, ajoutant qu’il s’agissait de la poursuite des efforts du gouvernement pour s’attaquer aux entreprises criminelles et à leur argent.

Selon le rapport, ces sanctions peuvent être imposées par le département du Trésor dès la semaine prochaine. En outre, le Département publiera également de nouvelles directives sur les risques de faciliter les paiements par ransomware, y compris les amendes et autres pénalités.

“Plus tard cette année, les nouvelles règles attendues contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme chercheront à limiter l’utilisation de la crypto-monnaie comme mécanisme de paiement dans les attaques de ransomware et autres activités illicites.”

