Le dépassement de Max à Hamilton était une pénalité «  slam-dunk  »

Jolyon Palmer, ancien pilote de Formule 1 devenu expert, pense que la bonne décision a été prise pour Max Verstappen de redonner la P1 à Lewis Hamilton.

Au Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison, Hamilton et Verstappen nous ont donné un aperçu de ce qui nous attend au cours de la campagne 2021 avec une bataille passionnante pour la victoire de la course.

Au tour 53 sur 56, il semblait que Verstappen, sur ses pneus plus frais, avait réussi à traquer Hamilton au virage 4 dont on parlait beaucoup, mais était réputé avoir terminé le dépassement hors de la piste.

Lando Norris, cependant, en regardant les faits saillants de la course en direct sur Twitch, a estimé que Verstappen avait fait le travail légalement avant qu’un claquement de survirage ne le force à quitter la piste.

Cependant, Palmer, dans le cadre de sa propre émission d’analyse sur F1 TV, a vu l’incident différemment.

#BahrainGP 🇧🇭 [L’IMAGE DU JOUR] Verstappen au large sur son dépassement et qui décide juste après de laisser passer Hamilton. Moment décisif dans la victoire. pic.twitter.com/iXMO8oLPu2 – DriveThrough (@ DT_F1_) 28 mars 2021

« Max se rend [at Turn 4], a tout sous contrôle et laisse à Hamilton une belle largeur de voiture au sommet », a déclaré Palmer via F1 TV.

«C’est le début parfait pour un dépassement et Max est en fait en tête dans le virage. Le DRS lui a fait du bien avant le virage 4.

«Il est donc en avance, a laissé un espace à Lewis à l’intérieur et Hamilton a ensuite pénétré à une certaine vitesse, ce qui est compréhensible pour essayer de conserver la tête.

« Le [Red Bull] la trajectoire de la voiture semble correcte [on the exit of Turn 4] et Max est à peu près tout à fait en avance à ce stade. Il a réussi la passe mais il n’est pas arrivé au bout du virage.

«Mais ensuite, il a un gros survirage et cela le traîne au loin et sur la zone de run-off, puis bam, il est parti et clairement les quatre roues au-dessus des limites de la piste.

«Il a fait le dépassement dans ce virage, oui, il était un peu en avance. Il n’était pas techniquement forcé là-bas, car il était déjà un peu en avance.

«Mais il n’a pas terminé le dépassement ici sans que les quatre roues ne sortent de la piste. On peut dire qu’il a porté la vitesse [to the corner] ce qui l’a obligé à aller large et c’est pourquoi il était en tête en premier lieu.

«C’est à peu près un slam-dunk ici. Il n’y a vraiment rien d’autre à dire.

«J’ai vu ces [decisions] donné et la différence ici est que [FIA race director] Michael Masi a clairement indiqué que les limites de la piste dans le virage 4 étaient désordonnées, mais la seule chose qu’il a dite, c’est que quiconque obtenant un avantage durable ne pouvait pas le garder.

«Et ce qu’il voulait dire par un avantage durable, c’était quelqu’un qui faisait un dépassement en dehors de la piste.

« Masi est immédiatement passé à la radio pour Red Bull et leur a dit de dire à Max de laisser Lewis revenir. »

