Le dépassement de Verstappen dans le dernier tour « une merveilleuse façon de remporter le championnat » – Horner – .

Christian Horner a fait l’éloge de Max Verstappen, le premier champion du monde de Red Bull depuis huit ans, après le dépassement de Lewis Hamilton dans le dernier tour qui lui a valu le championnat.

Cependant, la victoire de Verstappen au Grand Prix d’Abou Dhabi, et donc la conclusion du championnat du monde, reste incertaine, car ses rivaux Mercedes ont déposé deux protestations contre la conclusion controversée de la course.

Horner a déclaré que Verstappen avait été soumis à « une immense pression » au cours de la saison, « en particulier pour un jeune homme ».

« Il ne montre pas son émotion, mais bien sûr, il le ressent », a ajouté Horner. Il a salué « la façon dont il a géré l’examen minutieux, la pression, les projecteurs des médias sur lui, tout le récit de » c’est un conducteur dangereux « et ainsi de suite. »

Il a rappelé ses paroles à Verstappen avant la course, qu’il a commencée depuis la pole position. «Je viens de lui dire ce matin, vas-y et profites-en. Quoi qu’il arrive, il arrivera. Conduisez simplement comme vous l’avez fait toute l’année et c’est cette conduite qui nous place dans cette position.

Mais Verstappen perd la tête au départ et doit se battre pour reprendre l’initiative à Hamilton.

« Il a dû le convertir avec ce dernier dépassement sur Lewis. C’est donc une merveilleuse façon de gagner ce championnat du monde, et nous sommes incroyablement fiers de lui.

Horner a déclaré que la victoire de Verstappen n’était en aucun cas garantie, car Hamilton a mené la majorité de la course. « Je pense que Mercedes avait une voiture plus rapide que nous aujourd’hui. Nous avons pris un mauvais départ, Max a fait le pas dans le virage 6, nous nous sommes sentis un peu durs de la part des commissaires sportifs pour ne pas avoir récupéré la place mais par la suite nous n’avons tout simplement pas eu le rythme pour suivre Lewis.

«Et je pense que Checo a fait un travail formidable en ramenant Max en jeu, étant un brillant coéquipier. À la fin, la voiture de sécurité, nous avions besoin de quelque chose des dieux de la course et nous l’avons eu aujourd’hui.

Indépendamment de la chance avec le redémarrage, cependant, Horner a souligné que Verstappen avait remporté le titre. « Ce n’est pas seulement à propos d’aujourd’hui, c’est à peu près toute l’année », a déclaré Horner. «Je pense que Max a été sensationnel toute l’année. Il a crevé son cœur et il l’a encore fait aujourd’hui.

