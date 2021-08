Le déploiement d’Android 12 Beta 4 nous rapproche de la version finale avec « Stabilité de la plate-forme »

in

Google déploie maintenant la quatrième version bêta d’Android 12, ce qui l’amène au jalon de la « stabilité de la plate-forme ». Les développeurs peuvent maintenant commencer à finaliser leurs applications pour la version stable d’Android 12.

Une fois que les développeurs auront fini de tester la compatibilité de leur application avec toutes les modifications majeures d’Android 12, telles que le nouveau tableau de bord de confidentialité et les écrans de démarrage de l’application, ils pourront publier des mises à jour de compatibilité avant la version finale. Les développeurs qui n’ont pas d’appareil compatible pour tester leurs applications peuvent utiliser l’émulateur Android à la place. Sans surprise, cependant, la dernière version bêta d’Android 12 n’introduit aucune nouvelle fonctionnalité ni aucun autre changement important pour l’utilisateur.

La dernière version bêta d’Android 12 peut désormais être installée sur certains téléphones Pixel. Si vous vous êtes inscrit aux mises à jour en direct, vous devriez recevoir Android 12 bêta 4 automatiquement sur votre appareil. Si ce n’est pas le cas, vous devrez vous rendre sur le site Web officiel de la version bêta d’Android 12 et vous inscrire aux mises à jour en direct. Outre les téléphones Pixel, Android 12 Beta 4 devrait bientôt être disponible sur les meilleurs téléphones Android de plusieurs OEM, notamment OnePlus, Xiaomi, OPPO, ASUS et Vivo.

En plus des téléphones, Android 12 Beta 4 est également disponible pour la plate-forme Android TV de Google. Les développeurs peuvent tester leurs applications sur la toute nouvelle expérience Google TV à l’aide du kit de développement ADT-3. Google annonce qu’il publiera une version bêta supplémentaire avant de déployer la version stable d’Android 12. Vous pouvez vous attendre à ce que la version bêta 5 arrive dans les semaines à venir.

