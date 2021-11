Le déploiement de BSNL 4G risque d’être retardé

L’entreprise publique n’a pas non plus été en mesure de moderniser son réseau dans les zones sud et ouest.

Le déploiement des services 4G de BSNL est susceptible d’être encore retardé car la société a prolongé les essais de deux mois. Auparavant, les essais devaient être terminés d’ici le 31 octobre 2021. Étant donné que BSNL prévoit un déploiement 4G dans les 10 mois suivant la réussite des essais, cela signifie que le déploiement n’est attendu que d’ici la fin de l’année prochaine.

« Compte tenu de la représentation reçue des fournisseurs de PoC (preuve de concept)… le calendrier du PoC a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2021, en tant que mesure unique pour l’achèvement du PoC et aucune autre prolongation ne sera accordée par BSNL », a déclaré la société. dans une lettre aux vendeurs.

Comme on le sait, BSNL a été mandaté par le gouvernement pour utiliser un « noyau domestique ou un noyau indien » dans son réseau pour étendre les services 4G. En conséquence, BSNL a lancé un appel d’offres pour l’achat de 50 000 sites avec un noyau local et une lettre d’intention a déjà été délivrée à cinq fournisseurs, dont TCS, Tech Mahindra, HFCL, L&T et ITI.

Le réseau peut être déployé une fois que les entreprises sélectionnées ont fait la démonstration de leur solution au cours des essais, mais à part TCS, d’autres entreprises telles que Tech Mahindra, HFCL et L&T sont confrontées à des défis avec leur solution principale. TCS, pour sa part, a suggéré 128 écarts pour tester le réseau, ce qui, selon BSNL, pourrait compromettre ses perspectives commerciales et avoir un impact sur l’expérience client.

Le déploiement du réseau de BSNL a déjà été beaucoup retardé car un précédent appel d’offres pour la 4G a été annulé en juillet de l’année dernière. Depuis lors, BSNL s’est engagé avec des entreprises locales pour déployer son réseau, mais aucun calendrier spécifique n’a été spécifié.

L’entreprise publique n’a pas non plus été en mesure de moderniser son réseau dans les zones sud et ouest. La proposition de BSNL n’a pas été approuvée lors de ses récentes réunions du conseil d’administration. La société souhaitait mettre à niveau les sites 2G/3G, totalisant environ 13 533 dans les zones sud et ouest pour un coût de Rs 567,35 crore. Mais les candidats du gouvernement au conseil d’administration de BSNL avaient reporté la proposition. Le CMD de la société PK Purwar avait également écrit une lettre au secrétaire aux télécommunications pour demander l’approbation des candidats du gouvernement, mais malgré cela, la question a été reportée.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.