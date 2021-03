Le déploiement de la vaccination COVID-19 en Israël ralentit à un moment critique. C’est un avertissement pour le reste d’entre nous

Maintenant que près de 60% des quelque 9 millions d’habitants d’Israël ont reçu au moins une injection d’un vaccin COVID-19, le pays du Moyen-Orient de la taille du New Jersey offre au reste du monde un aperçu enviable d’un avenir où la plupart des gens sont vaccinés. contre le coronavirus. Bien qu’il soit encore trop tôt pour dire dans quelle mesure la vaccination y a un effet, le taux de décès liés au virus en Israël a chuté plus rapidement que les chiffres mondiaux depuis le début de la vaccination (voir le graphique ci-dessous et la méthodologie en bas). Pendant ce temps, les dernières preuves du monde réel collectées en Israël suggèrent que le vaccin Pfizer-BioNTech – le vaccin le plus couramment administré du pays – prévient près de 99% des décès dus au COVID-19, tout en freinant la propagation virale.

Les efforts de vaccination de masse d’Israël ont démarré de manière impressionnante, avec plus de 10% de la population recevant leur première dose moins de deux semaines après le début de la campagne nationale de vaccination. En comparaison, il a fallu 57 jours aux États-Unis pour atteindre le même objectif, au Royaume-Uni 45 jours, et l’Union européenne ne l’a toujours pas égalé. Aujourd’hui, Israël est le leader mondial des vaccinations par habitant, à 108 doses administrées pour 100 personnes, selon le New York Fois (le vaccin Pfizer nécessite deux doses).

Mais le déploiement effréné d’Israël commence à ralentir, selon les données du ministère israélien de la Santé. Alors que le pays administrait chaque jour les premières doses à 1,5% de sa population au début de janvier, il distribue désormais moins de 0,2% des doses initiales par jour.

C’est un problème, car Israël reste en deçà de la barre des 70% que les experts en santé publique considèrent comme le niveau minimum requis pour une vaccination de masse pour inverser la tendance à la pandémie dans un pays donné.

Un examen plus approfondi des données révèle que tout le monde en Israël n’a pas bénéficié de la même manière du déploiement du vaccin. Seuls 67% des Arabes-Israéliens et 70% des Juifs israéliens Haredi (un groupe parfois appelé Juifs «ultra-orthodoxes») de plus de 16 ans étaient vaccinés ou s’étaient remis du COVID-19 au 4 mars, contre 90% des du repos de la population, selon les données partagées par le biologiste informatique de l’Institut Weizmann Eran Segal. Cependant, Israël a récemment réussi à cibler les membres plus âgés – et donc plus vulnérables – de ces communautés. Le 4 mars, 84% des Arabes israéliens et environ 80% des Israéliens Haredi de plus de 50 ans étaient vaccinés, contre 68% et 72% respectivement le 22 février, selon Données de Segal.

En plus d’être la bonne chose à faire pour des raisons morales, une meilleure vaccination de ces groupes pourrait pousser Israël au-delà de la barre critique des 70% à l’échelle nationale. Pour atteindre cet objectif, les responsables de la santé publique israéliens se sont efforcés de résoudre deux problèmes majeurs: l’hésitation à la vaccination parmi ces groupes et d’autres, et l’incapacité d’atteindre certains résidents qui vivent dans des zones reculées avec moins d’accès aux installations de vaccination et à des informations fiables. Ses efforts pourraient être instructifs pour les États-Unis, qui sont également aux prises avec des taux de vaccination comparativement plus faibles parmi certains groupes démographiques, et pour des raisons similaires. Les Centers for Disease Control and Prevention ne disposent de données sur la race et l’ethnicité que pour un peu plus de la moitié des vaccinations administrées aux États-Unis au 15 mars, mais parmi ces vaccins, près des deux tiers sont allés à des Américains blancs, tandis que moins de 10% l’ont été. aux Américains hispaniques ou noirs, qui représentent respectivement 18,5% et 13,4% de la population américaine.

En Israël, certains groupes sont plus hésitants ou sceptiques à l’égard des vaccins que d’autres. Une enquête de janvier du Social Policy Institute de l’Université de Washington à Saint-Louis a révélé que 51% des Arabes israéliens non encore vaccinés et 42% des Juifs israéliens Haredi n’avaient pas l’intention de se faire vacciner, par exemple, contre seulement 34%. de ceux qui se sont identifiés comme juifs laïques, culturels ou réformés. Un phénomène similaire se produit aux États-Unis, où 42% des républicains, 35% des habitants des zones rurales et 35% des noirs américains ont déclaré en décembre qu’ils n’obtiendraient probablement pas ou certainement pas le vaccin, contre seulement 27% du grand public, par la Fondation de la famille Kaiser.

Seuls 29% des Israéliens dans l’ensemble disent faire confiance au gouvernement, tandis que 25% des Arabes israéliens disent la même chose, selon l’Indice 2020 de la démocratie israélienne. Certains arabo-israéliens ont été irrités par la discrimination et l’hostilité envers leur communauté, ainsi que par le traitement qu’Israël a réservé aux territoires palestiniens comme la Cisjordanie et Gaza, où les vaccinations ont à peine commencé. Certains Israéliens Haredi, quant à eux, estiment que leur culture et leur système de croyances sont incompatibles avec ce qu’ils considèrent comme la société laïque dominante d’Israël, et beaucoup font confiance aux chefs religieux plutôt qu’aux autorités laïques. Au cours de l’épidémie de COVID-19, les groupes Haredi se sont heurtés à des responsables gouvernementaux au sujet des verrouillages et des restrictions; certains se sont rassemblés pour les vacances et les funérailles malgré les restrictions imposées aux grands groupes. Dans un sondage d’août, plus de la moitié des Haredim israéliens ont déclaré que la confiance de leur communauté dans le gouvernement actuel avait été ébranlée au milieu de la pandémie.

Tout cela est pertinent pour le déploiement du vaccin, disent les experts, car les gens qui se méfient du gouvernement pour une raison quelconque peuvent être moins enclins à écouter quand il pousse un vaccin. «Parfois, la politique va vraiment à l’encontre des intérêts de la santé publique», déclare Hadas Ziv, responsable des projets et de l’éthique pour Médecins à but non lucratif pour les droits de l’homme en Israël. Les Arabes-Israéliens, les Israéliens Haredi et d’autres Israéliens ont également été exposés à des messages anti-vaccination et à de la désinformation sur des plateformes de médias sociaux comme WhatsApp et via le bouche à oreille.

Certains des groupes américains exprimant une réticence relativement élevée aux vaccins se méfient également du gouvernement – seulement 9% des Noirs américains ont déclaré à Pew en 2019 qu’ils faisaient confiance à Washington tout ou la plupart du temps, contre 17% des Américains blancs, par exemple. Selon les experts, la politisation du virus et l’approbation du vaccin par l’ancien président américain Donald Trump ont semé le scepticisme supplémentaire – après que Trump a promis un vaccin le jour du scrutin de l’année dernière, environ 62% des Américains ont déclaré à Kaiser qu’ils craignaient qu’un coup de feu ne soit allumé pour des raisons politiques. raisons avant qu’il ne soit prouvé sûr et efficace. De plus, l’accès insuffisant aux soins et les mauvais traitements de longue date par les établissements médicaux ont contribué à la méfiance à l’égard des prestataires de soins de santé parmi les Noirs américains et d’autres groupes non blancs. La désinformation sur les vaccins COVID-19, quant à elle, sévit sur les réseaux sociaux américains, comme c’est le cas dans les communautés en ligne israéliennes. Bien que l’hésitation à la vaccination ait diminué ces dernières semaines, selon un sondage TIME / Harris réalisé plus tôt ce mois-ci, elle reste un problème majeur pour les responsables de la santé américains.

Pour aider à résoudre le problème de crédibilité, les responsables de la santé publique israéliens se sont tournés vers des voix de confiance dans les communautés à faible taux de participation. Cette approche «tourne le regard de la communauté vers les experts vers l’expert local, puis l’expert local fait la persuasion», déclare Saad Omer, directeur du Yale Institute for Global Health. En décembre, Aida Touma-Sliman, membre arabo-israélienne de la législature nationale d’Israël, tweeté une photo d’elle-même vaccinée pour encourager d’autres Arabes israéliens à faire de même. «En tant que quelqu’un qui est très connu comme faisant partie de l’opposition, disant que dans cette situation, ne suivez pas votre méfiance à l’égard du gouvernement, mais suivez le meilleur intérêt de votre santé – cela ressemble plus à quelque chose à croire, qu’à venir de Netanyahu : que malgré mon opposition, je vous le dis, vous devriez le faire », dit-elle, faisant référence au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Yitzchak Zilberstein, un éminent rabbin ultra-orthodoxe, a partagé un message similaire avec sa communauté en décembre. «Le risque du vaccin est minime par rapport aux nombreux risques de l’épidémie corona», a-t-il écrit. Américains éminents de Michelle obama à Dolly Parton ont également partagé des photos d’eux-mêmes recevant le vaccin ces derniers jours.

L’accès est également en train de devenir une question de plus en plus vitale en Israël. Beaucoup des 9 millions d’habitants du pays vivent dans des centres urbains, comme Jérusalem et Tel-Aviv; il a été relativement facile pour les gens là-bas d’entrer dans un site de vaccination et de recevoir le vaccin. Cependant, il a été plus difficile pour le pays de vacciner les gens dans les zones et les communautés historiquement mal desservies, qui sont souvent en grande partie arabes. «Vous ne pouvez pas avoir d’endroits pour l’obtenir dans chaque petit village», déclare Orna Baron-Epel, professeur de promotion de la santé à l’Université de Haïfa. Des schémas similaires se produisent aux États-Unis, où l’accès supprime les taux de vaccination dans de nombreux quartiers à prédominance noire, par exemple.

Israël a récemment travaillé pour rendre le vaccin plus facile à faire passer à travers le pays. Aiman ​​Saif, un ancien responsable du gouvernement qui a été sollicité pour diriger la réponse israélienne au COVID-19 parmi les groupes arabes, a déclaré au journal juif américain The Forward en février qu’Israël avait augmenté le nombre de lieux de vaccination dans les zones à majorité arabe de cinq ou six à plus. 50, tout en ajoutant 30 bus comme stations de vaccination mobiles. Les dirigeants des communautés orthodoxes israéliennes ont organisé des campagnes de vaccination et des séminaires dans des écoles religieuses et d’autres lieux pour stimuler également l’adoption. Aux États-Unis, les systèmes de santé et les gouvernements locaux ont déployé des cliniques de vaccination mobiles dans les zones rurales et les zones à forte densité et à faible revenu, et l’administration Biden a dirigé les efforts de distribution de vaccins dans les centres de santé communautaires desservant les patients à faible revenu et issus de minorités.

Bien qu’Israël ait montré que beaucoup peut être fait pour réduire l’hésitation à la vaccination et améliorer l’accès, la sensibilisation de la santé publique à chacun de ces groupes doit compenser des décennies de confiance perdue. Alors qu’Israël a fait des progrès dans la vaccination de certains des membres les plus vulnérables des groupes mal desservis, les critiques affirment que les dirigeants ont été trop lents pour s’attaquer à ces problèmes souvent prévisibles. Baron-Epel, pour sa part, craint que le gouvernement n’ait pas investi suffisamment de ressources dans les communautés arabes plus tôt, en particulier. «Les idées sont bonnes, ce qu’elles font est bien», dit-elle. « Mais ce n’est pas assez, vous savez, et pas assez vite. » La principale leçon d’Israël pour les États-Unis et d’autres pays peut donc être difficile: l’hésitation et l’accès doivent être traités bien avant qu’ils ne deviennent des pierres d’achoppement tard dans le déploiement du vaccin.

Note méthodologique: Le nombre de décès dus au COVID-19 en Israël a culminé le 25 janvier à 0,74 décès pour 100000 habitants, contre un pic mondial de 0,18 un jour plus tard, selon les données du Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering. Alors que la valeur maximale d’Israël était beaucoup plus élevée que la moyenne mondiale, son taux de mortalité a diminué à un rythme beaucoup plus rapide depuis le sommet, bien qu’il soit trop tôt pour savoir dans quelle mesure cela peut être attribué aux vaccinations. À titre de comparaison, le premier graphique ci-dessus présente les décès israéliens et mondiaux en pourcentage de la valeur de pointe – ce que l’on appelle «normaliser» les données – afin qu’ils puissent être facilement comparés.

—Avec le reportage de Chris Wilson