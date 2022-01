Le déploiement de l’autoroute intelligente s’est interrompu au milieu des craintes pour la sécurité

Leur utilisation est devenue controversée à la suite d’incidents mortels (Photo : Steve Parsons/PA Wire)

Le déploiement des autoroutes intelligentes est suspendu en raison de problèmes de sécurité, a annoncé le gouvernement – ​​mais les critiques disent que cette décision ne va pas assez loin.

Le ministère des Transports (DfT) a déclaré qu’il suspendait l’introduction de nouvelles autoroutes intelligentes toutes voies jusqu’à ce qu’il ait collecté cinq ans de données de sécurité pour les routes qui ont été introduites avant 2020.

La décision fait suite à une recommandation du Commons Transport Select Committee, qui a averti qu’il n’y avait pas suffisamment de données économiques et de sécurité pour justifier la poursuite du projet.

Les autoroutes intelligentes à toutes les voies utilisent la bande d’arrêt d’urgence comme voie de circulation permanente.

Mais leur utilisation est devenue controversée à la suite d’incidents mortels impliquant des véhicules en panne heurtés par derrière.

Les proches des personnes décédées sur les routes ont exhorté les ministres à aller plus loin en rétablissant la bande d’arrêt d’urgence.

Claire Mercer, dont le mari Jason est décédé dans une collision sur une autoroute intelligente près de Sheffield en 2019, affirme que l’annonce du gouvernement est une occasion manquée.

Mme Mercer, de Rotherham, a déclaré: “ Nous avons eu examen après examen après examen sur les autoroutes intelligentes et jamais une seule fois ils n’ont fermé la première voie pendant qu’ils enquêtaient sur eux.

Le gouvernement engage 900 millions de livres sterling pour améliorer la sécurité des autoroutes intelligentes (Photo: PA)

« Désactivez simplement la première voie et vous avez l’épaule dure en arrière.

« Vous avez juste besoin de lancer un interrupteur sur huit centres de contrôle et vous avez immédiatement récupéré votre épaule dure. »

Le militant a ajouté: « Ils feraient beaucoup plus de mesures beaucoup plus rapidement si c’étaient leurs proches qui étaient tués ou mutilés. »

Les chaussées qui ne seront désormais pas transformées en autoroutes à toutes voies, en attendant l’examen des données de sécurité sur cinq ans, comprennent la M3 J9-14, l’échangeur M40/M42, la M62 J20-25 et la M25 J10-16.

Mais les travaux se poursuivront sur les tronçons déjà en construction, car ils sont à plus de la moitié achevés, a déclaré le gouvernement, notant que l’arrêt de leur progression maintenant entraînerait des perturbations pour les automobilistes.

Le DfT a déclaré que des refuges d’urgence supplémentaires seraient ajoutés aux autoroutes intelligentes existantes et à celles déjà en construction, engageant 900 millions de livres sterling pour les moderniser.

Grant Shapps a déclaré qu’il était « crucial » de s’assurer que les gens se sentent en sécurité sur les autoroutes intelligentes (Photo : PA)

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré: » Bien que nos données initiales montrent que les autoroutes intelligentes sont parmi les routes les plus sûres du Royaume-Uni, il est crucial que nous allions plus loin pour garantir que les gens se sentent plus en sécurité en les utilisant.

« La suspension des programmes pour le début de la construction et l’amélioration des programmes existants de plusieurs millions de livres donneront confiance aux conducteurs et fourniront les données dont nous avons besoin pour éclairer nos prochaines étapes. »

Le gouvernement suspend également la conversion de sept autoroutes à bande d’arrêt d’urgence dynamiques et s’est engagé à « réexaminer le dossier » pour l’installation d’autoroutes intelligentes contrôlées.

Le député conservateur Huw Merriman, qui préside le comité restreint des transports de Commons, a déclaré que le public avait besoin de « plus d’assurance » que les autoroutes intelligentes étaient sûres.

Il a déclaré: «Il est important que ce temps supplémentaire ne soit pas uniquement consacré à l’évaluation – il doit être axé sur la sécurité des autoroutes intelligentes.

«Le réseau existant d’autoroutes intelligentes doit être amélioré pour offrir plus de zones de refuge d’urgence et une meilleure technologie pour fermer les voies en direct et réduire le risque pour les automobilistes bloqués. L’ajout de 390 millions de livres sterling est une déclaration d’intention bienvenue.

Cette décision a été bien accueillie par l’association automobile AA et RAC.

Les autoroutes intelligentes ont été introduites pour la première fois en Angleterre en 2014 comme moyen moins coûteux d’augmenter la capacité par rapport à l’élargissement des chaussées.

Il y a environ 375 milles d’autoroutes intelligentes en Angleterre, dont 235 milles sans bande d’arrêt d’urgence.

