Le déploiement de Samsung One UI 4 / Android 12 suspendu en Corée pour corriger les bugs de Google Play

Samsung n’a pas beaucoup de chance de mettre à jour sa gamme de téléphones Galaxy vers le nouveau skin One UI 4 basé sur Android 12. Aujourd’hui, un article sur les forums de la communauté Samsung en Corée du Sud (via TizenHelp) indique que le déploiement de One UI 4 a été interrompu dans Corée pour le moment.

Selon le message, certains appareils Galaxy qui ont reçu la mise à jour One UI 4 ont rencontré des « problèmes de compatibilité avec le système Google Play ». En réponse, Samsung a suspendu le déploiement de la mise à jour. Pour le moment, on ne sait pas quand cela pourrait recommencer. Android Authority a contacté Samsung pour commenter le problème.