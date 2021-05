Le déploiement de vaccins au Royaume-Uni doit être accéléré: une nouvelle variante déclenche une ruée vers des millions de personnes pour se faire piéger Politique | Nouvelles

Les hauts ministres étaient ce soir en pourparlers avec les chefs de la santé au sujet de la précipitation des seconds coups pour les personnes âgées de plus de 50 ans et d’autres considérées comme les plus à risque du virus. Tout agent de santé de première ligne en attente de sa deuxième dose de vaccin pourrait également en bénéficier.

Les responsables affirment que bien qu’il n’y ait aucune preuve que la variante de Covid identifiée pour la première fois en Inde soit plus capable d’échapper aux vaccins que d’autres souches, des précautions sont en cours de discussion à la suite de poussées dans certaines régions du pays.

Et le premier ministre a admis hier qu’il était «inquiet» des pics localisés des taux d’infection.

Il est entendu que le gouvernement dispose de stocks suffisants de vaccins Pfizer, Astra-Zeneca et autres pour accélérer le déploiement des seconds vaccins.

Une source de Downing Street a déclaré: «La variante de préoccupation identifiée pour la première fois en Inde commence à se répandre de plus en plus rapidement dans certaines régions du pays.

«Bien qu’il n’y ait aucune preuve actuelle que cette variante ait un impact plus important sur la gravité de la maladie ou échappe au vaccin, la vitesse de croissance est préoccupante et le gouvernement envisage des mesures supplémentaires si cela est jugé nécessaire, y compris une augmentation des tests de surtension et des options autour de la vaccination.

«Le gouvernement envisage d’accélérer les secondes doses pour les groupes les plus vulnérables afin de fournir la protection la plus complète possible à ces groupes plus tôt.

«Des discussions avec le Comité mixte sur la vaccination et l’immunité sont en cours sur les détails de cette option, y compris les horaires précis, et le gouvernement exposera sous peu tous les détails de cette option.»

Toute personne appartenant aux neuf principaux groupes prioritaires, y compris toute personne âgée de plus de 50 ans, qui n’a pas encore reçu de deuxième injection pourrait avoir droit à une injection plus tôt si le mouvement se poursuit.

M. Johnson a fait part de ses préoccupations concernant la variante indienne lors d’un voyage à Durham hier alors que le groupe scientifique gouvernemental sur les urgences (SAGE) se réunissait pour discuter d’éventuelles mesures de précaution.

Steve Baker, vice-président du Covid Recovery Group des députés conservateurs qui a insisté pour que le verrouillage cesse rapidement, a insisté la nuit dernière que la diffusion de la variante indienne ne devrait pas signifier un retour aux restrictions draconiennes.

En réponse aux informations faisant état de l’inquiétude du premier ministre à propos de la variante, il a déclaré: «Pourquoi diable ferions-nous un verrouillage alors que les vaccins continueraient à briser le lien entre les cas et les hospitalisations et les décès?

«Je suis heureux que nous soyons sur une voie à sens unique vers la liberté, comme l’a déclaré le Premier ministre, et le non-respect des réglementations Covid, comme le secrétaire à la Santé l’a promis aux députés de la Chambre des communes.

“On nous a dit que la feuille de route était prudente – malgré les données extrêmement prometteuses sur les avantages du déploiement du vaccin NHS – précisément pour qu’elle soit irréversible.”