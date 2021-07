Le déploiement des jabs de l’UE s’essouffle au milieu des craintes de la variante Delta | Politique | Nouvelles

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, faisait partie des politiciens désespérés appelant à ce que les gens sortent et reçoivent un vaccin COVID-19 le plus rapidement possible. La France, l’Italie et l’Autriche peinent également à maintenir le rythme des vaccinations face à une soudaine augmentation des cas. Cela a fait craindre que les pays de l’UE et d’autres pays développés n’atteignent les taux de vaccination nécessaires pour atteindre l’immunité collective.

Et la situation ne fait qu’empirer parce que la variante Delta, trouvée en Inde et dominante au Royaume-Uni, est plus transmissible que les autres souches de coronavirus.

Les taux de cas quotidiens au Royaume-Uni sont déjà à leur plus haut niveau mensuel et il y a eu des inquiétudes en Espagne et au Portugal avec une nouvelle augmentation des infections.

Jean-Baptiste Lemoyne, ministre français du Tourisme, a exhorté les gens à sortir et à se faire vacciner immédiatement.

Il a déclaré à la radio franceinfo : “Le virus peut vous tuer, là le vaccin est là pour vous sauver, alors n’hésitez pas.”

L’Allemagne s’est avérée être l’un des motifs de célébration du déploiement des jabs au rythme de l’escargot de l’UE.

Berlin a accéléré avec succès son programme après un démarrage lent alimenté par un manque de fournitures achetées par la Commission européenne.

Il avait distribué plus d’un million de doses certains jours ces dernières semaines, mais la semaine dernière n’y a réussi que mercredi.

M. Spahn a promis de rendre les doses de vaccins contre les coronavirus plus accessibles au public, en ouvrant des centres de jabs dans les marchés publics et les clubs sportifs.

“Peut-être que nous pourrions avoir un” week-end de vaccination “pour que l’Allemagne atteigne tout le monde, et alors nous atteindrons un taux élevé”, a déclaré le ministre à la radio allemande.

Il a également signalé que l’Allemagne est prête à administrer des injections aux enfants et aux adolescents, qui pourront recevoir leur première dose d’ici la fin août.

M. Spahn a déclaré: «Celui qui n’est pas vacciné cet automne et cet hiver sera très probablement infecté.

« Si l’Allemagne et l’Europe veulent sortir de cette pandémie, nous avons besoin d’un taux de vaccination élevé. »

DOIT LIRE: Les cas de Covid ont augmenté de 32 548 dans le plus gros pic depuis le 23 janvier

La France a toujours été une nation très sceptique en ce qui concerne l’administration des vaccins.

Le chef italien de la réponse à Covid, Franceso Paolo Figliuolo, a déclaré cette semaine que le pays devait intensifier ses efforts pour encourager les personnes dans la cinquantaine à se faire vacciner.

Le Portugal a également tenté d’accélérer sa campagne de vaccination après avoir signalé une augmentation des cas de Covid le mois dernier.

Le Premier ministre Antonio Costa a déclaré : « Nous avons un combat contre le temps, entre la capacité du virus à se différencier et notre capacité à vacciner. »

Les autorités de Vienne, la capitale autrichienne, proposent des services spéciaux sans rendez-vous visant à encourager les jeunes à recevoir le jab.

Ils ont également décidé de cibler les événements musicaux en direct dans l’espoir de convaincre les jeunes générations.

Le nombre de premières doses de vaccin administrées chaque semaine à travers le pays a chuté à moins de la moitié du rythme record de mai.

Le nouveau taux d’infection en Grèce a atteint son plus haut niveau en plus d’un mois, le pays connaissant également une baisse du nombre de jabs quotidiens délivrés.

Athènes a offert une carte prépayée d’une valeur de 128 £ aux jeunes adultes dans l’espoir qu’ils sortiront et recevront leur première dose.