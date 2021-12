Le déploiement d’Oxygen OS 12 recommence pour la série OnePlus 9

Robert Triggs / Autorité Android

OnePlus a redémarré le déploiement d’Oxygen OS 12 sur les OnePlus 9 et 9 Pro. Ce nouveau déploiement intervient après une annulation qui a suscité une réponse extrêmement négative de la part des utilisateurs. Le nouveau journal des modifications semble relativement petit, mais OnePlus dit qu’il résout les problèmes majeurs de la version précédente.

Le 6 décembre, OnePlus a annoncé le déploiement d’Android 12 stable sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Cependant, après quelques jours, OnePlus a annulé le déploiement. L’annulation était due à des commentaires extrêmement négatifs d’utilisateurs qui ont vu de nombreux bugs.

Maintenant, OnePlus essaie à nouveau les choses. Un nouveau déploiement d’Oxygen OS 12 a recommencé avec un journal des modifications mis à jour. OnePlus affirme que ce lancement résout « les problèmes les plus récemment signalés, notamment l’échec de la connexion aux données mobiles dans certains scénarios, les notifications téléphoniques non visibles, les problèmes de gel, certains problèmes d’affichage, etc.

Considérant que cela fait moins d’une semaine que OnePlus a arrêté le déploiement précédent, nous sommes intéressés de voir comment les utilisateurs réagissent à ce nouveau lancement. OnePlus aurait-il vraiment pu résoudre tous les problèmes rencontrés par les utilisateurs pour la première version d’Oxygen OS 12 ? Le temps nous le dira. Tout ce que nous savons, c’est que ce serait un cauchemar de relations publiques pour OnePlus s’il devait également annuler ce déploiement.

Le nouveau journal des modifications pour ce lancement est ci-dessous. Comme d’habitude, le logiciel se déploie par étapes, vous devrez donc probablement attendre quelques jours avant de voir la notification sur votre OnePlus 9 ou 9 Pro.

Journal des modifications de déploiement d’Oxygen OS 12 secondes

Système

Amélioration de la fluidité du déverrouillage des empreintes digitales Optimisation de la consommation d’énergie du système pour prolonger la durée de vie de la batterie Correction du problème de déchirure de l’écran lors du retour à l’écran d’accueil dans certains jeux Correction du problème selon lequel la barre de notification affichait une barre vide Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2021.12

Caméra

Amélioration de la vitesse de démarrage de l’application Amélioration de l’effet d’image de la caméra arrière

Réseau

Correction du problème qui ne parvenait pas à se connecter aux données mobiles dans certains scénarios