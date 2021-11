Le déploiement du booster devrait être étendu à chaque adulte britannique offrant un troisième jab

Légende: Chaque adulte en Grande-Bretagne se verra proposer un troisième jab Covid dans les SEMAINES

Tous les adultes britanniques pourraient se voir proposer un rappel en quelques semaines, car les experts envisagent d’ouvrir un troisième jab à tous les plus de 18 ans.

Une décision du Comité mixte sur la vaccination et la vaccination (JCVI) sur l’élargissement du programme et la réduction de l’écart à un rappel après les deuxièmes doses pourrait intervenir dès lundi.

Cela devrait signifier que des millions de personnes supplémentaires se verront offrir des boosters dans le cadre de mesures d’urgence pour limiter la propagation de la nouvelle variante Omicron.

Le vice-président du JCVI, le professeur Anthony Harnden, a qualifié l’extension de la tranche d’âge des boosters et la réduction de l’écart entre la deuxième et la troisième dose de « stratégie sensée », dans un indice apparemment significatif de la décision probable.

Il a déclaré à la BBC Radio 4’s Broadcasting House que les adultes âgés de 18 à 39 ans devraient s’attendre à ce qu’un troisième coup leur soit proposé « plus tôt que nous ne l’avions envisagé auparavant ».

Actuellement, les Britanniques doivent attendre six mois à compter de leur deuxième dose pour obtenir un rappel – mais cela peut être réduit à cinq.

Cependant, le faire du jour au lendemain – en particulier si les moins de 40 ans deviennent également éligibles – pourrait poser des problèmes logistiques, des millions de personnes supplémentaires pouvant soudainement réserver un troisième jab.

La campagne de rappel a progressé rapidement après un démarrage relativement lent (Photo : Metro.co.uk)

Et de nombreux experts suggèrent depuis longtemps que les habitants des pays en développement – ​​dont beaucoup n’ont reçu aucun vaccin ont bien plus besoin que les Britanniques à double piqûre.

Le JCVI réfléchit également à l’opportunité d’offrir des deuxièmes doses aux 12-15 ans.

Des sources de Whitehall espéraient que l’annonce pourrait avoir lieu lundi – mais ne pouvaient exclure qu’elle soit faite mardi.

Cela survient alors que le gouvernement s’est empressé de réagir à la nouvelle souche de Covid-19, dont les scientifiques craignent qu’elle soit plus infectieuse et pourrait réduire l’efficacité des vaccins.

Plus de données sont nécessaires avant que l’une ou l’autre possibilité puisse être confirmée, mais il y a une alarme généralisée parmi les scientifiques.

Une troisième personne infectée par la variante Omicron identifiée au Royaume-Uni

Il est désormais «fortement conseillé» aux enseignants et aux élèves de 7e année et plus de porter des masques dans les espaces communs en dehors des salles de classe en Angleterre, tandis que les couvertures redeviendront également obligatoires dans les transports publics et dans les magasins à partir de mardi.

Les règles d’isolement reviendront pour les arrivées internationales jusqu’à ce qu’elles reçoivent un test PCR négatif, avec 10 pays d’Afrique australe ajoutés à la liste rouge.

Les contacts étroits des cas Omicron positifs ont reçu l’ordre de s’isoler pendant 10 jours même s’ils ont été vaccinés dans le cadre d’une autre mesure d’urgence annoncée au cours du week-end.

La Grande-Bretagne convoquera également une réunion urgente des ministres de la Santé du G7 lundi pour discuter de la variante.

Jusqu’à présent, trois cas confirmés d’Omicron ont été détectés au Royaume-Uni – mais les experts craignent que beaucoup d’autres soient détectés dans les prochains jours.

Plus : Coronavirus



Mais le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a insisté sur le fait que les familles devraient planifier un « grand » Noël « comme d’habitude », ajoutant qu’il était « loin d’être » temps de réintroduire des règles de distanciation sociale et des conseils sur le travail à domicile.

Mais M. Javid a admis que les passagers venant d’Afrique australe avant la confirmation de la nouvelle liste rouge n’avaient pas été testés à l’atterrissage et qu’ils auraient pu prendre les transports en commun pour rentrer chez eux.

On espérait que les nouvelles mesures donneraient du temps aux scientifiques pour mieux comprendre Omicron alors que les ministres mettaient le NHS en demeure de livrer chaque jour beaucoup plus de vaccins.

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé samedi l’essentiel des mesures « temporaires et de précaution », s’engageant à les revoir dans trois semaines.

Quelque 17,5 millions de personnes ont maintenant reçu une troisième dose de rappel.

