Le déploiement du code du travail sera retardé au-delà de la date limite du 1er octobre

La mise en œuvre des règles des quatre codes du travail adoptés entre 2019 et 2020 devrait être encore retardée au-delà de la date limite du 1er octobre. Le plan initial était de mettre en œuvre les réformes à partir du 1er avril.

Le Centre pourrait ne pas donner immédiatement de nouvelle date, même provisoire, pour le déploiement des règles pertinentes, selon des sources. Cela prolongera l’attente d’une flexibilité accrue du travail pour les établissements existants.

Le développement affectera également les perspectives de l’Inde d’attirer de nouveaux investissements à un moment où la création d’actifs fixes dans l’économie doit s’accélérer pour un rebond économique.

Alors que le Centre avait attribué le non-respect de la date limite du 1er avril aux hésitations des États pour encadrer les règles – puisque le travail est sur la liste concurrente – un conflit entre les représentants respectifs des employeurs et des employés sur certaines dispositions du projet de règles est cité comme la raison pour laquelle le dernier retard.

« Ni les employeurs ni les employés ne souhaitent une mise en œuvre plus rapide des règles. Aucune des deux parties n’est disposée à s’écarter d’un pouce de ses exigences », a déclaré un responsable.

L’une des dispositions litigieuses est la définition du salaire, qui propose de plafonner les allocations à 50 % du salaire. Cela signifie que si les allocations dépassent 50%, l’employeur devra payer la sécurité sociale, y compris la gratification, sur le montant excédentaire. Cela entraînera une augmentation de la charge de la sécurité sociale et, partant, de la charge financière pour les employeurs à travers une augmentation du coût salarial.

Les représentants des salariés insistent pour que la définition reste inchangée même si le salaire net baisse.

Actuellement, les employeurs bénéficient d’une flexibilité dans le calcul de l’enveloppe d’indemnisation en réduisant les éléments assujettis à la sécurité sociale et en augmentant les indemnités. Les organisations patronales ont fait valoir que le seuil de 50 % pour le salaire de base plus l’indemnité de cherté devrait être ramené à 20-30 % du montant total.

Il existe également une demande des syndicats de mettre en œuvre les codes du travail sur les salaires et la sécurité sociale au plus tôt, mais les organisations professionnelles veulent un temps de préparation suffisant pour adhérer aux nouvelles règles.

Des sources au sein du gouvernement, cependant, ont déclaré que les quatre codes du travail – sur les salaires, les relations industrielles, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail – seront mis en œuvre en une seule fois.

En fusionnant 29 lois centrales du travail en quatre codes, le Centre souhaitait apporter un changement dans le fonctionnement des entreprises et de l’industrie. Alors que le code des salaires a été adopté en août 2019, le Parlement a approuvé les trois autres le 23 septembre dernier.

Parmi les propositions de réforme figurent la liberté pour les entreprises de licencier des travailleurs ou de fermer des unités sans autorisation gouvernementale préalable et des régimes d’emploi à durée déterminée, qui sont en phase avec la nature des activités de plusieurs établissements, en particulier ceux orientés vers l’exportation.

En consultation avec le ministère du droit et de la justice, le Centre a finalisé les règles des codes sur les salaires, les relations industrielles et la sécurité et la santé opérationnelles. Les règles du code de la sécurité sociale ont été finalisées et envoyées au département législatif pour vérification, a indiqué une source.

Alors que les règles centrales s’appliquent à la sphère centrale, comme les ports et les chemins de fer, les codes autorisent les États à établir des règles calquées sur les règles centrales pour les établissements sous leur juridiction. Des États tels que l’Uttar Pradesh, le Bihar, le Madhya Pradesh, l’Uttarakhand, le Gujarat et le Karnataka ont élaboré des projets de règles en vertu de divers codes, ont indiqué des sources.

Outre diverses propositions favorables à l’industrie, les nouvelles lois garantissent des salaires minimums ainsi que le paiement en temps voulu des salaires à tous les travailleurs et proposent de les ramener tous sous le filet de la sécurité sociale.

