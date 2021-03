Le déploiement du vaccin américain Covid-19 est en bonne voie pour tous les adultes d’ici le 4 juillet

Le 4 juillet de cette année pourrait également être le jour de l’indépendance de l’Amérique de Covid-19.

Aux taux actuels, l’Amérique administre près de 2,8 millions de doses de vaccin Covid-19 par jour – à peu près assez pour vacciner chaque adulte (18 ans et plus) dans le pays d’ici le 4 juillet.

Cela représenterait près de 80% de la population vaccinée. Nous ne savons pas avec certitude si cela suffit pour l’immunité collective, quand suffisamment de la population est immunisée contre la maladie, par le biais de vaccins ou d’une infection naturelle, que le virus ne peut plus maintenir sa propagation. Mais c’est dans la fourchette que les experts mentionnent généralement.

Puisqu’un vaccin n’est pas encore approuvé pour les enfants de moins de 16 ans, c’est également proche du niveau de vaccination le plus élevé auquel nous pouvons nous attendre pour le moment. (Les estimations de cette histoire n’incluent pas les jeunes de 16 et 17 ans éligibles aux vaccins.)

Au mardi 30 mars, environ 96 millions d’adultes aux États-Unis avaient reçu au moins un vaccin. Plus de 53 millions, soit environ 21 pour cent des adultes, ont été entièrement vaccinés, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Aux taux actuels, l’Amérique pourrait donc vacciner jusqu’à 255 millions de personnes d’ici le 4 juillet – couvrant l’ensemble de la population adulte.

Le déploiement va probablement s’accélérer encore plus. Au cours des prochaines semaines, les sociétés pharmaceutiques devraient livrer jusqu’à 4 millions de doses par jour au gouvernement fédéral. Si les entreprises livrent et que les États peuvent transformer ces doses en injections d’armes, il suffirait d’atteindre l’objectif du président Joe Biden d’avoir suffisamment de vaccins pour tous les adultes d’ici la fin mai et, potentiellement, de vacciner tous les adultes d’ici juin.

Cela laisserait le reste de l’été vivre, espérons-le, une vie plus proche de la normale pré-pandémique, sans se soucier du coronavirus.

Rien de tout cela ne semblait très probable avant que Biden ne prenne ses fonctions, alors que les États-Unis administraient moins d’un million de coups par jour. Mais les gouvernements locaux, étatiques et fédéraux, ainsi que le système de soins de santé, ont travaillé sans relâche depuis lors pour améliorer le déploiement. Nous voyons maintenant les résultats, le taux de vaccination s’améliorant régulièrement de jour en jour.

Beaucoup de choses peuvent encore mal tourner. Peut-être que les sociétés pharmaceutiques ne seront pas en mesure de livrer l’approvisionnement qu’elles ont promis. Peut-être que les villes, les États et le gouvernement fédéral ne franchiront pas tous les obstacles logistiques pour obtenir des coups de feu. Peut-être que quelque chose d’autre cassera une chaîne d’approvisionnement assez compliquée.

Et à mesure que l’offre augmente, il est probable que l’hésitation à la vaccination deviendra un problème plus important, car de plus en plus d’adultes refusent simplement un vaccin. Pour surmonter cela – pour continuer à augmenter le taux de vaccination dans tout le pays – il faudra des campagnes d’éducation et de sensibilisation créatives, axées sur les poches locales de résistance. Cela posera ses propres défis logistiques.

Le pays connaît également une augmentation récente des cas de Covid-19. Si cela marque le début d’une quatrième vague, cela pourrait entraîner une autre vague de maladies, d’hospitalisations et de décès. Cela pourrait également donner au virus l’espace dont il a besoin, grâce à des millions de réplications supplémentaires lorsqu’il passe d’hôte en hôte, pour muter dans une autre variante. Jusqu’à présent, les vaccins actuels semblent bien fonctionner contre les variantes, mais cela pourrait changer si le virus était à nouveau autorisé à muter – et bouleverser les efforts de vaccination des États-Unis.

À tout le moins, cependant, le pays peut voir une ligne d’arrivée probable dans quelques mois. Après plus d’un an à lutter contre le coronavirus, l’Amérique est si proche de potentiellement se libérer.