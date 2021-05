Le déploiement du vaccin s’est ouvert aux personnes âgées de 32 ans et plus à partir d’aujourd’hui ⋆ .

NHS England devrait avoir livré plus de 50 millions de doses d’ici samedi (Photo: AP / .)

Les personnes âgées de 32 et 33 ans pourront réserver leur premier vaccin contre le coronavirus à partir d’aujourd’hui, a déclaré le NHS.

Alors que le gouvernement accélère son déploiement, un million de personnes de plus dans la trentaine pourront réserver leur première dose via le site Web du NHS à partir de 7 heures du matin.

Cela intervient alors que le NHS England devrait avoir administré plus de 50 millions de doses d’ici samedi, avec plus de 40% des adultes ayant eu les deux injections.

Les personnes âgées de 33 ans recevront des SMS les invitant à réserver une vaccination à partir d’aujourd’hui et à partir de lundi, les personnes âgées de 32 ans recevront un message.

Depuis que l’éligibilité a été élargie pour les personnes de moins de 40 ans il y a un peu plus d’une semaine, 2,6 millions de réservations supplémentaires ont déjà été effectuées, a déclaré le NHS.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que l’extension du déploiement aux personnes de 32 et 33 ans était “ un pas en avant incroyable dans le programme de vaccination le plus grand et le plus réussi de l’histoire du NHS ”.

Il a ajouté: “ C’est vraiment un témoignage du travail héroïque de notre incroyable NHS et de notre personnel soignant, de nos bénévoles et des autorités locales à travers le pays qui ont aidé à administrer plus de 50 millions de jabs à une vitesse fulgurante à travers l’Angleterre, nous permettant d’offrir un vaccin à tout le monde d’ici juillet.

Les personnes âgées de 33 ans recevront des SMS les invitant à se faire vacciner à partir d’aujourd’hui (Photo: . / .)

«Le vaccin a déjà sauvé des milliers de vies et vous êtes beaucoup moins susceptible d’avoir des symptômes ou d’être admis à l’hôpital si vous recevez le vaccin.

Le directeur général du NHS, Sir Simon Stevens, a déclaré que plus de la moitié des personnes âgées de 35 à 39 ans avaient maintenant eu leur premier coup.

Il a ajouté: “ Aujourd’hui, le plus grand programme de vaccination du NHS de l’histoire franchit une nouvelle étape alors que nous franchissons 50 millions de vaccins vitaux livrés à travers l’Angleterre.

Le médecin généraliste et directeur médical national pour les soins primaires, le Dr Nikki Kanani, a rappelé aux gens qu’ils pouvaient accepter leur offre pour un coup à tout moment.

Elle a ajouté: “ C’est fantastique de voir autant de personnes se présenter si rapidement pour obtenir leur vaccin Covid qui sauve des vies – cette action signifie que nous protégeons nos communautés contre le virus.

Des secondes doses sont proposées aux plus de 50 ans et aux personnes cliniquement vulnérables pour contrer la propagation de la variante indienne (Photo: .)

Plus: Coronavirus



«L’offre ne disparaît pas, donc si vous êtes éligible et que vous n’avez pas réservé, veuillez vous manifester et le faire.

«Il est sûr, efficace et vous protégera, vous et votre entourage.

Sur les conseils du gouvernement et du Comité mixte de vaccination et d’immunisation (JCVI), les personnes âgées de 50 ans et plus et les personnes cliniquement vulnérables voient également leurs deuxièmes doses avancées pour contrer la propagation de la variante indienne.

Les personnes âgées de 39 ans et moins éligibles et les femmes enceintes se verront proposer le vaccin Pfizer ou Moderna conformément aux directives JCVI récemment mises à jour.

Le NHS exhorte tous ceux qui sont éligibles à prendre leur coup dans l’un des 1 600 emplacements à travers le pays.

Les invitations textuelles apparaissent comme une alerte de «NHSvaccine», y compris un lien Web vers le site Web du NHS pour réserver un rendez-vous.

Les personnes qui ne peuvent pas aller en ligne peuvent appeler le service sur 119 à la place pour réserver leur jab.

