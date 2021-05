Le Deportivo Aragón reçoit Barbastro

01/05/2021 à 17:02 CEST

Dimanche prochain à 17h00, le match de la cinquième journée de la deuxième phase de la troisième division sera joué, dans lequel nous verrons le Aragon et à Barbastro dans le Ville sportive du Real Saragosse.

le Deportivo Aragon vient avec des esprits renforcés pour le match du cinquième jour après avoir gagné lors des deux derniers matches de la compétition contre lui Calamocha hors de son terrain (0-2) et contre lui Borja dans son fief (1-0). Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des quatre matchs disputés à ce jour, avec 35 buts inscrits contre 15 encaissés.

Concernant l’équipe visiteuse, le Barbastro a récolté un nul nul contre le Binéfar, ajoutant un point dans le dernier match disputé dans la compétition, pour qu’il arrive à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté deux avec un solde de 32 buts en faveur et 20 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Deportivo Aragon Il a un bilan d’une victoire et d’un match nul en deux matchs disputés à domicile, donc on ne pourra pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. À la maison, le Barbastro a un solde d’une victoire et une défaite en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, de sorte que le Deportivo Aragon Vous devez défendre votre objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Deportivo AragonEn fait, les chiffres montrent une défaite et un match nul pour les locaux. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les BarbastroEh bien, ils l’ont fait les cinq dernières fois. Le dernier match entre Aragon et le Barbastro Ce tournoi a eu lieu en novembre 2019 et s’est conclu par un match nul 1-1.

Actuellement, entre Deportivo Aragon et le Barbastro il y a une différence de deux points dans le classement. L’équipe de Miki Alvarez il se classe deuxième avec 41 points sur son tableau de bord. Pour sa part, Barbastro il a 43 points et se classe premier du tournoi.