Le Deportivo Fabril prend les trois points contre Rapido de Bouzas (0-1)

09/05/2021 à 21:34 CEST

L’équipe de Juan Carlos Valeron a gagné 0-1 à Rapide de Bouzas le dernier jour de la deuxième phase de la troisième division. le Rapide de Bouzas Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Silva SD à la maison (1-2) et l’autre devant Racing C. Villalbés à domicile (1-0). Concernant l’équipe visiteuse, le Sport Fabril Il est venu de gagner 4-0 dans son fief à CD Estradense lors du dernier match organisé. Avec ce résultat, l’équipe de Vigo est quatrième à la fin du duel, tandis que le Sport Fabril est cinquième.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour l’équipe de Coruña, qui a relâché la lumière grâce à un but de Guedes quelques minutes après le début du match, plus précisément à la minute 1. Avec ce 0-1, la première partie du match s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 0-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Rapide de Bouzas de David de Dieu soulagé Berni, Fernandez, Gonzalez, Sabinbi Nassali Oui Ruben pour Jésus Barbeito, Juan Barbeito, Charlie Brown, Gonçalo Canhoto Oui Vazquez, tandis que le technicien du Sport Fabril, Juan Carlos Valeron, a ordonné l’entrée de Perez, Famoussa Kanoute, Jorge Sarmiento Oui Boedo fournir Pêcheur, Juan Cambon, Guedes Oui Barbe.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, dont quatre au Rapide de Bouzas (Charlie Brown, Alex Rey, Berni Oui Gonzalez) et deux à Sport Fabril (Brais Suarez Oui Suarez).

Avec ce résultat, le Rapide de Bouzas reste avec 41 points et Sport Fabril va jusqu’à 40 points.

Fiche techniqueRapide de Bouzas:Alejandro Vila, Juan Barbeito (Fernández, min.57), Vitra, Pazos, Iago, Alex Rey, Carlitos (Gonzalez, min.57), Jesús Barbeito (Berni, min.42), Vazquez (Rubén, min.70), Gonçalo Canhoto (Sabinbi Nassali, min 57) et FondevilaDeportivo Fabril:Brais Suárez, Israël, Iñigo Reinoso, Suarez, Javi Sánchez, Pescador (Pérez, min.64), Barba (Boedo, min.71), Prendes, Juan Rodríguez, Juan Cambón (Famoussa Kanoute, min.71) et Guedes (Jorge Sarmiento, min 71)Stade:Baltasar PujalesButs:Guedes (0-1, min. 1)