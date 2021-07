Le dépôt de la FCC révèle que le Galaxy Z Fold 3 prendra en charge le prochain S Pen Pro

Lorsque le Galaxy S21 Ultra a été annoncé, Samsung a également introduit la prise en charge du S Pen via deux modèles de S Pen différents. Alors que la version non Bluetooth LE est disponible depuis janvier, le S Pen Pro a manifestement disparu, pratiquement oublié. Tout a changé maintenant, car le Samsung S Pen Pro a été repéré en passant par la réglementation FCC (via The Verge).

Source : FAC

En plus de révéler que le S Pen Pro allait réellement arriver, le dossier de la FCC a confirmé que Samsung apportait la prise en charge du S Pen au prochain meilleur téléphone pliable. La rumeur veut que le Galaxy Z Fold 3 inclue la prise en charge du S Pen depuis des mois, et ces rumeurs ne se sont renforcées qu’après que Samsung a confirmé que la gamme Galaxy Note était reportée pour 2021.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

En plus d’être compatible avec le Galaxy Z Fold 3, il existe une compatibilité descendante ici. Le S Pen Pro fonctionnera avec n’importe quel “smartphone, tablette et PC compatible prenant en charge le S Pen”. Cela dit, il n’est pas tout à fait surprenant que le Galaxy Z Fold 3 prenne en charge le S Pen Pro, car les déclarations antérieures de la FCC faisaient allusion à la prise en charge du S Pen, probablement avec une version “Fold Edition” du stylo qui a été lancée parallèlement à la série S21.

L’avantage du S Pen Pro est qu’il est doté de Bluetooth LE afin que vous puissiez profiter des actions aériennes qui ont été popularisées avec les anciens appareils Galaxy Note comme le Galaxy Note 20 Ultra et même le Galaxy Tab S6.

Cette dernière “fuite” intervient après la révélation de la gamme supposée de produits dont le lancement est prévu sur le Samsung Unpacked. Le leaker populaire, Evan Blass (@evleaks), a partagé des GIF à 360 degrés de tout ce que nous nous attendons à voir, y compris le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3, le Galaxy Watch 4 et le Galaxy Buds 2. Avec l’événement prévu pour se produisent début août, nous ne serions pas surpris si d’autres fuites surviennent d’ici là.

Le meilleur pliable

Samsung Galaxy Z Fold 2

Le meilleur pliable que l’argent puisse acheter, pour l’instant

Si vous ne voulez pas attendre la prochaine itération, le Galaxy Z Fold 2 est le meilleur téléphone pliable que vous puissiez obtenir. Il dispose d’un écran pliable massif de 7,6 pouces, avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz, et est tout simplement amusant à utiliser.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Obtenir le meilleur cas

Le Galaxy S20 FE est le meilleur téléphone, il mérite donc le meilleur étui

Samsung a dévoilé le Galaxy S20 FE, et l’appareil ne manquera pas de faire tourner de nombreuses têtes. Avec une concurrence féroce sur le marché du milieu de gamme, il est clair que Samsung veut rivaliser, et le S20 FE est fantastique. Si vous choisissez l’un de ces nouveaux appareils géniaux, assurez-vous de l’associer à un étui pour qu’il reste superbe.