Le dépôt des déclarations par l’employeur sans Aadhaar-UAN Seeding obtient une prolongation – Vérifiez la nouvelle date limite

En tant qu’employé, si vous avez déjà semé Aadhaar avec UAN, lancez le processus pour les lier.

Si vous souhaitez utiliser l’un des services proposés par l’Organisation de prévoyance des employés (EPFO), votre numéro Aadhaar doit être lié au numéro de compte universel (UAN). À moins que le numéro Aadhaar ne soit ensemencé avec l’UAN, le transfert ou le retrait de l’argent du fonds de prévoyance (FP) peut devenir un obstacle.

Les employeurs sont tenus de déposer auprès de l’EPFO les déclarations électroniques de challan (ECR) contenant les coordonnées du salarié. L’ECR ne doit être déposé que pour les employés dont le numéro Aadhaar est associé au numéro de compte universel (UAN). Cette nouvelle règle devait être mise en œuvre à partir du 1er juin 2021 mais elle a maintenant été prolongée jusqu’au 1er septembre 2021.

En effet, les employés ont maintenant le temps de lier les deux avant le 1er septembre 2021. Assurez-vous de terminer l’ensemencement du numéro Aadhaar avec le numéro de compte universel (UAN) car la dernière date est désormais antérieure au 1er septembre 2021.

« La liaison d’Aadhaar avec l’UAN est obligatoire. À compter du 1er septembre 2021, les employeurs ne pourront pas verser de PF dans les cas où un tel lien n’est pas effectué. La date limite a maintenant été prolongée au 1er septembre 2021 à partir du 1er juin 2021. Les employeurs doivent utiliser ce délai prolongé pour s’assurer qu’une communication appropriée est envoyée aux employés les informant des conséquences de la non-liaison, et fournir des conseils sur la façon dont la liaison est peut être complété », déclare Saraswathi Kasturirangan, partenaire, Deloitte Inde.

En tant qu’employé, si vous avez déjà semé Aadhaar avec UAN, lancez le processus pour les lier. Vous pouvez vous connecter au portail des employés EPFO ​​pour vérifier le statut et télécharger les documents KYC. Mais, surtout, gardez le suivi et le suivi auprès de l’employeur si l’ensemencement reste incomplet même après quelques jours de téléchargement des documents. Votre employeur ne pourra pas communiquer et intimer vos salaires, détails PF avec EPFO, s’ils restent non ensemencés jusqu’au 1er septembre 2021.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.