Robin des Bois

Le dépôt en bourse de Robinhood est imminent et vise la fin juin pour son entrée sur le marché

L’application de négociation d’actions Robinhood se rapproche de la révélation des détails de son offre publique initiale (IPO) très attendue. Bloomberg rapporte que la société prévoit de divulguer son dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission la semaine prochaine alors qu’elle vise juin pour ses débuts sur le marché.

Les stocks de Robinhood continuent d’augmenter

Des sources proches du dossier qui ont plaidé l’anonymat disent que les projets d’introduction en bourse de Robinhood sont déjà à un stade avancé. Le dépôt donnera pour la première fois aux investisseurs potentiels un aperçu détaillé des données financières et des risques de la plate-forme.

Robinhood a déposé pour la première fois une introduction en bourse en soumettant confidentiellement un projet de déclaration d’enregistrement à la SEC en mars de cette année. Cependant, il n’a pas confirmé le nombre d’actions à offrir ni la fourchette de prix de l’offre proposée.

Robinhood a vu sa popularité croître parmi les commerçants de détail cette année à la suite de sa controverse GameStop. Le mois dernier, la société de courtage a annoncé dans un blog que ses utilisateurs de crypto étaient passés des 1,7 million de clients qui ont échangé de la crypto au quatrième trimestre 2020 à 9,5 millions au premier trimestre de 2021.

La fonctionnalité Robinhood Crypto propose actuellement sept pièces échangeables: Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Dogecoin, Ethereum, Ethereum Classic et Litecoin.

Basée à Menlo Park, en Californie, Robinhood a été fondée en 2013 par Vladimir Tenev et Baiju Bhatt. La société a officiellement lancé son application mobile en 2015, permettant aux investisseurs d’investir dans des transactions sans commission d’actions et de fonds négociés en bourse.

Jeu de RobinhoodStop Frenzy

Listez la plupart des entreprises, Robinhood a eu son lot de critiques et de controverses. Il a été critiqué à plusieurs reprises par les régulateurs pour avoir transformé le day trading en un jeu de jeu où les investisseurs ne comprennent pas toujours le risque qu’ils prennent.

En janvier, un groupe de commerçants en ligne s’est réuni pour faire grimper les prix d’actions comme GameStop, ce qui a fait perdre de l’argent aux vendeurs à découvert et a forcé des bourses comme Robinhood à interrompre la négociation de certaines actions.

La décision de Robinhood d’arrêter de négocier les actions a indigné bon nombre de ses utilisateurs et a entraîné près de 50 poursuites et de multiples sondages de la part des régulateurs à l’entreprise. Le directeur général de la société, Vlad Tenev, a même été appelé à témoigner devant le Congrès de la frénésie du marché et du rôle de Robinhood dans celui-ci.

La société a par la suite levé les restrictions de Gamestop en utilisant la manipulation du marché comme excuse pour ses actions. Cependant, l’incident GameStop peut être considéré comme un facteur majeur de la croissance de Robinhood car il a renforcé le nom et la reconnaissance de son application, qui est populaire car elle ne facture aucun frais pour les transactions boursières.

Au milieu de la frénésie, la société de courtage a levé deux tours de financement d’urgence totalisant 4,4 milliards de dollars en quelques jours.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.