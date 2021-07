Le député Bitter SNP critique la couverture de l’Euro 2020 de la BBC après que l’Angleterre a eu l’audace d’atteindre la finale | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Gavin Newlands a déclaré que de nombreux téléspectateurs écossais avaient été soumis à des programmes qui n’avaient “absolument aucune pertinence ou aucun intérêt pour eux”. Le nationaliste écossais à grande gueule a écrit à la BBC et à ITV pour se plaindre officiellement de leur couverture du Championnat d’Europe.

En réponse, la directrice des sports de la BBC, Barbara Slater, a déclaré que le diffuseur public s’était efforcé de fournir un juste équilibre pour toutes les nations d’origine.

Elle a cité des exemples, notamment la couverture en direct du réseau BBC One de l’Écosse contre la République tchèque avec une équipe entièrement écossaise à l’antenne, et des commentateurs écossais et anglais sur les faits saillants du match Écosse contre Angleterre.

Elle a ajouté que l’émission d’avant-première du réseau BBC One avait des représentants des trois pays d’origine concurrents, en tête avec l’Écosse.

Les trois camps d’équipe ont également été présentés régulièrement au cours des phases de groupes à divers moments de sa couverture, a-t-elle expliqué.

“Personne en Angleterre, au Pays de Galles ou en Irlande du Nord ne devrait assister à une compilation des plus grands succès de chansons écossaises de la Coupe du monde ou à un documentaire sur la dernière apparition de l’Écosse lors d’une finale de tournoi masculin en 1998.

“Mais le public des trois autres pays du Royaume-Uni, s’il souhaite regarder la couverture des jeux diffusés par la BBC, doit également adopter un récit et une orientation qui ne sont absolument pas pertinents ou intéressants pour eux.”

Dans sa lettre, Mme Slater a déclaré que les points du député seraient intégrés dans un processus d’examen.

Elle a déclaré: «Je pense que nous devrons peut-être accepter de ne pas être d’accord sur des aspects de la qualité et de l’exhaustivité.

“Nous allons revoir toute notre couverture une fois le tournoi terminé et prendre en compte toutes les leçons.”