Le député conservateur du mur rouge soutient Boris Johnson sur l’amélioration du Brexit Grande-Bretagne – « Venez à Teesside ! » | Politique | Nouvelles

Crise de l’énergie : les députés du mur rouge peuvent se sentir « trahis »

Boris Johnson, 57 ans, a subi des pressions pour tenir son engagement de rehausser le niveau du Royaume-Uni, en particulier à la suite de la décision de réduire l’augmentation du crédit universel et d’augmenter les cotisations à l’assurance nationale. Dans son discours de clôture de 45 minutes à Manchester la semaine dernière, le Premier ministre a promis de « poursuivre notre travail d’union et de nivellement à travers le Royaume-Uni – le plus grand projet dans lequel un gouvernement puisse se lancer ».

Jacob Young, 28 ans, a renversé la majorité travailliste de 9 485 voix pour devenir le premier conservateur à représenter les habitants de Redcar depuis 1959 – mais depuis qu’il a été élu à la Chambre des communes en 2019, l’avance du parti conservateur dans le soi-disant mur rouge s’est effondrée. .

Un récent sondage YouGov MRP a révélé que les travaillistes pourraient récupérer jusqu’à 32 sièges dans les circonscriptions favorables au Brexit qui s’étendent de Delyn au nord-ouest de Durham.

Le sondage a également indiqué que le siège de M. Young à Teesside retomberait catégoriquement entre les mains des travaillistes, les travaillistes renversant la majorité de 9 pour cent des conservateurs pour gagner par un énorme 23 pour cent.

Malgré les sondages d’opinion suggérant qu’il perdrait, le député de Redcar au mur rouge a défendu le bilan de M. Johnson en matière de montée en puissance.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Quand quelqu’un me dit que monter de niveau n’est qu’un slogan, je lui dis de venir à Teesside et de voir à quoi cela ressemble en action.

JUST IN: Ils ne comprennent TOUJOURS pas ! Brexiteer avertit que l’UE doit céder aux exigences du Royaume-Uni ou en payer le prix

« Venez à Teesside ! » Le député conservateur de Red Wall soutient Boris Johnson sur le nivellement de la Grande-Bretagne du Brexit (Image: .)

Boris Johnson à la conférence du parti conservateur à Manchester (Image: .)

« Sous la direction des conservateurs, nous créons le plus grand port franc du Royaume-Uni, attirant les nouvelles industries vertes comme GE Renewables qui apporteront des dizaines de milliers de nouveaux emplois bien rémunérés dans la région. »

Il a ajouté : « Les électeurs de la région savent exactement ce que signifie le nivellement par le haut – la transformation de Teeside est visible par tous. C’est pourquoi 73% des Teessider ont réélu Ben Houchen comme maire de leur région. »

Cependant, lorsqu’on lui a demandé pourquoi les sondages suggèrent que le soutien du Parti conservateur au mur rouge a été érodé, le député de Redcar a déclaré que les tentatives du gouvernement de répondre à COVID-19 avaient assuré que les électeurs étaient devenus « un peu fatigués ».

Un changement significatif dans les sondages d’opinion est intervenu après que le Premier ministre a décidé d’augmenter les cotisations à l’assurance nationale de 1,25%, une mesure en faveur de laquelle M. Young a voté.

Jake Berry, un ancien allié de Johnson et chef du groupe de recherche nordique des conservateurs, a averti que de telles mesures pourraient voir le soutien des conservateurs dans le mur rouge prendre un autre coup.

LIRE LA SUITE: « La faute de l’UE » si le Royaume-Uni est contraint de déclencher l’article 16, déclare Mark François au milieu du chaos du protocole NI

Le maire de Tees Valley Ben Houchen (à gauche) et le député de Redcar Jacob Young (à droite) (Image: .)

Boris Johnson célébrant sa récente victoire à Hartlepool (Image: .)

Il a écrit dans le Sunday Express : « Ce problème va empirer avec le double coup dur de l’annulation de la hausse temporaire du crédit universel de 20 £ par semaine et d’une augmentation de l’assurance nationale pour chaque travailleur en avril prochain. »

Mais pour défendre les politiques du Premier ministre, M. Young a déclaré à Express.co.uk: « Alors que les mesures de Covid prennent fin, il s’ensuit que le [Universal Credit] le soulèvement devrait également prendre fin.

« Si nous devions prolonger l’augmentation indéfiniment, cela coûterait plus de 6 milliards de livres sterling par an. Il n’y a que deux façons de payer pour cela: les impôts ou un emprunt plus élevé et un emprunt supplémentaire signifie simplement des impôts plus élevés à l’avenir. »

Sans surprise, les personnalités du Labour Party et de Reform UK étaient loin d’être convaincues par le discours du Premier ministre sur le nivellement par le haut.

L’ancien député travailliste James Frith, 44 ans, qui a perdu son siège de Bury North pour le Brexit par seulement 105 voix en 2019, a déclaré à Express.co.uk : « [The Prime Minister’s] discours à la conférence d’aujourd’hui n’offrait rien à l’amélioration de la vie quotidienne et à la vie à Bury ou en Grande-Bretagne. »

A NE PAS MANQUER :

L’UE est toujours déterminée à découper le Royaume-Uni ! Fureur à l’ultimatum de la CJCE [LIVE]

La dénigrante du Brexit Anna Soubry annonce qu’elle sera de retour devant le tribunal [REVEALED]

Nicola Sturgeon accusé d’être le « spin doctor de Boris Johnson » [INSIGHT]

Chef du NRG Jake Berry (Image: .)

Sir Keir Starmer à la conférence du parti travailliste à Brighton (Image: .)

M. Frith, qui a suggéré que le leadership de Jeremy Corbyn entravait les chances des travaillistes lors des élections britanniques sur le Brexit, a ajouté : « [Boris Johnson] aime les dépenses en capital qu’il peut pointer, mais cela ne sera pas ressenti ou considéré comme une augmentation par des millions de personnes qui ont vu leurs salaires baisser en termes réels, l’inflation augmenter et pour les plus de 5000 enfants plongés dans la pauvreté par le crédit universel coupe lancée le jour même où il est monté sur le podium pour son spectacle de clown annuel. »

Mais même si M. Frith a affirmé que « Johnson est exposé » et a déclaré que Sir Keir Starmer « ne s’inquiétera pas » du discours de mise à niveau du Premier ministre, il a tenu à souligner que le leader travailliste doit faire plus pour « se connecter émotionnellement avec l’électorat « .

« Notre conférence a été un bon début en n’étant tout simplement pas les conservateurs ou en se remettant enfin de ‘Long-Corbyn’ n’est pas suffisant », a-t-il déclaré.

Alan Graves, conseiller réformiste à Derby et ancien candidat aux élections générales du Brexit Party, a affirmé que bien qu’il y ait un « long chemin » à parcourir pour le parti de M. Tice, il a « les politiques et la capacité d’attirer des électeurs de bon sens ».

L’ancien leader travailliste Jeremy Corbyn (Image: .)

Le leader réformiste britannique Richard Tice (Image: .)

Interrogé par Express.co.uk sur ce qu’il pensait que les électeurs du Red Wall auraient pensé du discours du Premier ministre, il a répondu : « Je ne pense pas que la plupart des électeurs du Red Wall l’aient écouté. »

Il a ajouté: « Les travailleurs faiblement et moyennement payés commencent à être punis par les conservateurs par une fiscalité plus élevée. »

Mais le conseiller réformiste, qui a obtenu 17,7 % des voix en tant que candidat de l’UKIP dans le siège conservateur du South Derbyshire en 2015, a également lancé un avertissement sévère au Parti travailliste de Starmer.

« La confiance des électeurs travaillistes traditionnels a été brisée », a-t-il déclaré.