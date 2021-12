Le député d’Arunachal contredit Subramanian Swamy au sujet d’une « incursion chinoise »

Tapir Gao a déclaré qu’aucune incursion n’avait eu lieu pendant le régime de Modi et a affirmé que Swamy l’avait mal cité.

Le député du BJP de l’Arunachal Pradesh, Tapir Gao, a réfuté une affirmation du député du parti Rajya Sabha, Subramanian Swamy, selon laquelle la Chine aurait franchi le territoire indien. Le député de Lok Sabha a déclaré qu’aucune incursion n’avait eu lieu pendant le régime de Modi et a affirmé que Swamy l’avait mal cité.

« J’ai rencontré Subramanian Swamy dans le hall central du Parlement le 2 décembre à 10h35, lorsqu’il a posé des questions sur l’intrusion chinoise, je lui ai dit que pendant la guerre de 1962, la Chine occupait 2-3 emplacements pendant le régime du Congrès mais qu’aucune nouvelle incursion n’a eu lieu pendant Modi régime; malheureusement, il m’a mal cité », a déclaré Gao sur Twitter en réponse au tweet de Swamy.

J’ai rencontré @ Swamy39 dans le hall central du Parlement le 2 décembre à 10h35, lorsqu’il a posé des questions sur l’intrusion chinoise, je lui ai dit que pendant la guerre de 1962, la Chine occupait 2-3 emplacements pendant le régime du Congrès mais qu’aucune nouvelle incursion n’a eu lieu pendant le régime Modi ; malheureusement il m’a mal cité. pic.twitter.com/INzi043u7K – Tapir Gao (@TapirGao) 3 décembre 2021

Swamy avait déclaré: «Aujourd’hui, j’ai rencontré Tapir Gao, député BJP LS de l’Arunachal. Il m’a dit que les gens d’AP voulaient que je me concentre également sur l’Arunachal. Il m’a dit que l’APL de Chine a déjà traversé la ligne Macmahon en trois colonnes parallèles à mi-chemin au sud de l’État. Au début de l’année prochaine, j’irai à AP.

Aujourd’hui, j’ai rencontré Tapir Gao BJP LS député d’Arunachal. Il m’a dit que les gens d’AP voulaient que je me concentre également sur l’Arunachal. Il m’a dit que l’APL de Chine a déjà traversé la ligne Macmahon en trois colonnes parallèles à mi-chemin au sud de l’État. Au début de l’année prochaine, j’irai à AP. – Subramanian Swamy (@Swamy39) 2 décembre 2021

Répondant au tweet de Tapir Gao, Swamy a déclaré aujourd’hui qu’il n’avait indiqué aucune date dans son tweet et a mis en doute l’inaction du gouvernement Modi. « Je n’ai indiqué aucune date, sauf pour dire que la Chine avait déjà occupé un territoire. Même si la Chine l’avait occupée en 1962 et avait construit des villages pucca par la suite pourquoi dormions-nous depuis 2014 et 18 réunions en tête-à-tête ? A-t-il déjà été élevé avec Xi ? » dit Swamy.

Il a en outre déclaré que les « médias anti-BJP tirent profit » de sa révélation. « Les médias anti BJP profitent de ma révélation sur l’occupation chinoise de l’Arunachal. Notre LS MP Gao confirme qu’après la débâcle de 1962, la Chine a commencé à s’infiltrer dans l’Arunachal. Mes autres sources confirment que depuis 2015, l’APL a construit des villages pucca », a déclaré Swamy.

Deux jours plus tôt, Swamy avait informé que sa question au Parlement concernant l’incursion chinoise avait été abandonnée, invoquant l’intérêt national. « Il est hilarant sinon tragique pour le Secrétariat de Rajya Sabha de m’informer aujourd’hui que ma question de savoir si les Chinois ont traversé l’ALC au Ladakh, ne peut pas être autorisée » en raison de l’intérêt national « !!! » Swamy avait dit le 1er décembre.

