Le député d’Assam Rupjyoti Kurmi démissionne de l’Assemblée, déclare que le Congrès ne peut pas aller de l’avant avec Rahul Gandhi à la tête

Le député du Congrès de l’Assam Rupjyoti Kurmi a démissionné aujourd’hui de son poste de député de l’Assemblée de l’État et a critiqué la direction du parti. Kurmi, qui a présenté sa démission au président Biswajit Daimary, a regretté le fait que le parti du Congrès n’écoute pas ses jeunes dirigeants. «Je quitte le Congrès en tant que haut commandement à Delhi et Guwahati donne la priorité aux dirigeants âgés uniquement. Nous leur avions dit que le Congrès avait de bonnes chances d’arriver au pouvoir cette fois et que nous ne devrions pas forger une alliance avec l’AIUDF car ce serait une erreur. C’était effectivement le cas », a déclaré Rupjyoti Kurmi.

Il a allégué que Rahul Gandhi est incapable d’assumer la responsabilité du parti. « Le Congrès n’écoute pas ses jeunes dirigeants. C’est pourquoi sa situation s’aggrave dans tous les États…..Rahul Gandhi est incapable d’assumer le leadership, s’il est à la barre, le parti n’avancera pas », a déclaré Kurmi avant de remettre sa démission.

C’est une nouvelle secousse pour le Congrès de l’Assam qui n’est désormais plus au pouvoir dans l’État pour un deuxième mandat consécutif. L’ancien chef du Congrès Himanta Biswa Sarma avait démissionné du parti en 2015 après avoir porté des allégations similaires contre la haute direction. Il avait rejoint le BJP et est maintenant le ministre en chef de l’État. Sarma a joué un rôle crucial en éloignant le Congrès des couloirs du pouvoir de l’État.

Rupjyoti Kurmi est originaire de la communauté du thé et est quatre fois député provincial et fils de l’ancien ministre du Congrès feu Rupam Kurmi. Rupjyoti Kurmi a travaillé avec Sarma pendant environ une décennie alors qu’ils étaient ensemble au Congrès. Kurmi a déclaré qu’il rejoindrait le parti du safran le 21 juin. Il était élu dans la circonscription de Mariani depuis 2006.

D’autre part, le Congrès l’a exclu du parti au motif d’« activités anti-parti ». Le président du Congrès de l’Assam Pradesh, Ripun Bora, a constitué une équipe de trois membres, dirigée par l’ancien député Rana Goswami, pour visiter la circonscription de l’Assemblée Mariani et faire le point sur la situation politique là-bas. Thowra MLA Sushanta Borgohain et Manoj Dhanowar sont d’autres membres de l’équipe.

