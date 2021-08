Le député d’Assam Sushanta Borgohain rejoint le BJP; rejoint la longue liste des transfuges du Congrès depuis l’ascension de Himanta Biswa Sarma

Avec la démission de Borgohain, la force du Congrès dans les 126 membres de l’Assemblée de l’Assam est tombée à 27, tandis que le BJP compte 60 députés.

« Que feront-ils sur les bancs de l’opposition pendant cinq ans ? a demandé au ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, en juin de cette année, appelant tous les députés de l’opposition à rejoindre le BJP au pouvoir et à travailler pour le public. Sarma, lui-même ancien membre du Congrès, tourne rarement autour du pot, que ce soit sur la question des votes musulmans, des cas de COVID ou de la défection des partis d’opposition.

Les propos de Sarma l’ont souvent mis dans la ligne de mire de l’opposition, et sa dernière a été vue par le Congrès comme « encourageant les défections ». Et ils peuvent ne pas être complètement hors de propos. Depuis que Himanta Biswa Sarma est passé au BJP en 2015, il s’efforce de renforcer le parti du safran et n’a ménagé aucun effort pour maintenir le Congrès hors du pouvoir. Non seulement cela, plusieurs députés du Congrès ont suivi ses traces pour rejoindre l’alliance au pouvoir.

Hier, le Congrès a subi une nouvelle secousse lorsque le double député du parti Sushanta Borgohain et l’OSD de l’ancien ministre en chef Tarun Gogoi Barnali Saikia Bora ont rejoint le BJP au pouvoir. Borgohain aurait rencontré Sarma avant de changer de camp. Borgohain a remporté la circonscription de Thowra sur le ticket du Congrès. Pendant ce temps, le Congrès a accepté la démission de Borgohain et a écrit au président de l’Assemblée d’Assam, Biswajit Daimary, pour le disqualifier en tant que député. Borgohain avait remis sa démission de la Chambre samedi.

Avec lui, les secrétaires du Congrès Amit Agarwal et Jubli Poddar Baishya et le panéliste médiatique du parti Mriganka Jyoti Barua ont également rejoint le parti du safran.

Il s’agit de la deuxième grande secousse pour le Congrès d’Assam en moins de trois mois depuis l’élection de l’Assemblée de l’État où le Congrès n’a pas réussi à renverser le BJP malgré son alliance avec le All India United Democratic Front (AIUDF) de Badruddin Ajmal.

Plus tôt en juin, le quadruple député du Congrès Rupjyoti Kurmi a rejoint le BJP après avoir démissionné de son poste de législateur. Il était le seul député de la communauté Tea Tribe au Congrès.

Le mois dernier, Jury Sharma Bordoloi, président du Congrès du district de Guwahati, avait également quitté le parti et était devenu membre du BJP. L’ancien ministre d’État du Congrès Rajib Lochan Pegu avait démissionné de son poste de président de l’unité du district de Majuli du Congrès le 6 juillet et plusieurs rapports avaient affirmé qu’il pourrait rejoindre le BJP. Cependant, son prochain mouvement n’est pas encore clair.

Notamment, l’actuelle ministre des Finances du cabinet de Sarma, Ajanta Neog, a également été quatre fois législatrice du Congrès, mais est passée au BJP avant les récentes élections législatives et a remporté pour la cinquième fois. Elle a été ministre du Département des travaux publics (Roads & Building, NH), Urban Development & Housing dans le gouvernement du Congrès entre 2006 et 2016.

Avec la démission de Borgohain, la force du Congrès au sein de l’Assemblée de l’Assam, qui compte 126 membres, est tombée à 27, tandis que le BJP compte 60 députés. L’AIUDF compte 16 législateurs, le BPF trois et le CPI(M). Les alliés de la NDA AGP en ont 9 et l’UPPL a cinq sièges. Il y a un législateur indépendant.

L’ancien ministre en chef Sarbananda Sonowal, devenu ministre du Centre, n’a pas encore présenté sa démission à l’assemblée.

