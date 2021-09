Le député de Dhanolti Pritam Singh Panwar rejoint le BJP avant les élections de 2022 dans l’Uttarakhand

Panwar a déclaré qu’il voulait travailler pour l’amélioration de Yamunotri et Dhanolti.

Le député indépendant de Dhanolti Pritam Singh Panwar a rejoint aujourd’hui le BJP au pouvoir avant les élections à l’Assemblée d’Uttarakhand qui doivent se tenir au premier semestre 2022. Pawar était auparavant associé à Uttarakhand Kranti Dal et avait remporté les élections législatives de la circonscription de Yamunotri en 2002 et 2012. Il a contesté depuis Dhanolti en 2017 et a gagné, battant le candidat du Congrès Manmohan Singh Mall et Narayan Singh Rana du BJP.

Notamment, c’était Pritam Singh Panwar qui avait sauvé le gouvernement du Congrès dirigé par Harish Rawat lors du test au sol et avait occupé le poste de ministre du Développement urbain dans le gouvernement du Congrès. Panwar serait proche de Rawat. Étant donné que le BJP a perdu contre Dhanolti lors du dernier scrutin, il pourrait à nouveau aligner Panwar du siège.

Le triple député de l’Uttarakhand était l’un des principaux visages du mouvement exigeant un État séparé de l’Uttarakhand et avait même été envoyé en prison pour cette manifestation. Il a rejoint le parti aujourd’hui en présence du ministre de l’Union Smriti Irani.

Le président de l’État du BJP dans l’Uttarakhand, Madan Kaushik, a déclaré qu’il connaissait Panwar depuis longtemps et a salué son travail pour l’amélioration de l’État.

Saluant Panwar dans le parti, Smriti Irani a déclaré : « Sa décision de rejoindre le BJP pour le développement de l’État est appréciable. Nous travaillerons ensemble pour réaliser le rêve de « Sabka Sath, Sabka Vikas » tel qu’envisagé par le Premier ministre Narendra Modi. »

Panwar a déclaré qu’il était ravi de faire partie du plus grand parti politique du monde. « Je suis très impressionné par le PM Narendra Modi. Uttarakhand est un lieu religieux. Son travail pour le développement de Char Dham et Kedarnath ainsi que pour le développement de l’État et l’aide du gouvernement central, y compris les routes routières et ferroviaires toutes saisons, m’ont inspiré à rejoindre le BJP. Je suis associé au mouvement Uttarakhand depuis 1985 et j’ai décidé de rejoindre le BJP après un examen approfondi », a déclaré Pritam Singh Panwar.

Panwar a déclaré qu’il voulait travailler pour l’amélioration de Yamunotri et Dhanolti.

Panwar a rejoint le parti du safran à un moment où les résultats des sondages d’opinion ont indiqué que le BJP pourrait conserver le pouvoir dans l’État.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.