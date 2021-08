Le député de Plymouth au bord des larmes alors qu’une fusillade qualifie un enfant de “jour le plus sombre” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le député de Plymouth, Luke Pollard, a refoulé ses larmes alors qu’il discutait de la fusillade de masse mortelle qui a frappé la circonscription jeudi soir. L’incident dans le quartier Keyham de la ville a fait six morts, dont celle du tireur, nommé localement Jake Davison. S’adressant à Sky News, M. Pollard a décrit la fusillade de masse comme le “jour le plus sombre” de l’histoire de Plymouth depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Un émotif, M. Pollard, a déclaré à Sky News: “Entendre la nouvelle qu’il y a une fusillade dans notre communauté est affreux.

“Mais entendre ensuite les résidents locaux et la police que cela a entraîné la mort, et nous comprenons que cinq personnes ont été tuées et que le tireur est également mort, est tout simplement dévastateur.

“Nous entendrons malheureusement des nouvelles plus sombres aujourd’hui lorsque la police commencera à publier plus d’informations sur son sens de la chronologie des événements, ce qui s’est passé où et quand.

Mais surtout, qui sont les victimes et ce qui s’est passé lors des événements d’hier”, a ajouté le député.

Le Premier ministre s'exprime sur l'horreur des tirs

Le député de Plymouth Sutton & Devonport a décrit la fusillade survenue sur Biddick Drive peu après 18 heures comme “une terrible tragédie”

“Probablement le jour le plus sombre de l’histoire de Plymouth depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale”, a ajouté le député.

Plus tôt, M. Pollard a fourni des informations supplémentaires sur l’incident à TimesRadio, en déclarant: “Il semble qu’hier après six heures, une fusillade a commencé à Biddick Drive.

Nous comprenons que cela s’est étendu sur une zone plus large de la communauté.

“Il s’est enfui de la maison en tirant en courant et a commencé à tirer sur quelques personnes dans le parc linéaire en amont de l’allée.”

Vendredi matin, le Premier ministre Boris Johnson a exprimé sa tristesse face à la mort à Plymouth.

Rendant hommage sur les réseaux sociaux aux services d’urgence, il a écrit : Mes pensées vont aux amis et à la famille de ceux qui ont perdu la vie et à toutes les personnes touchées par l’incident tragique de Plymouth la nuit dernière.

“Je remercie les services d’urgence pour leur réponse.”