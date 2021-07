Le député de TMC Shantanu Sen, qui a déchiré la déclaration Pegasus du ministre de l’informatique Ashwini Vaishnaw, suspendu de Rajya Sabha

in

Hier, lorsque le ministre de l’informatique Ashwini Vaishnaw faisait une déclaration à la Rajya Sabha sur le problème de l’espionnage de Pegasus, Sen a arraché son papier, l’a déchiré et l’a jeté en l’air.

Le député du Congrès de Trinamool, Shantanu Sen, a été suspendu de la Rajya Sabha pour le reste de la session de la mousson après qu’une motion proposée par le gouvernement a été adoptée par la Chambre par un vote vocal aujourd’hui.

Hier, alors que le ministre de l’informatique Ashwini Vaishnaw faisait une déclaration à la Rajya Sabha sur la question de l’espionnage de Pegasus, Sen a arraché son papier, l’a déchiré et l’a jeté en l’air vers le vice-président. Le ministre de l’informatique a ensuite été contraint d’abréger sa déclaration, après quoi il a déposé une copie de la déclaration sur le bureau de la Chambre. Des sources gouvernementales ont déclaré hier que le leader de la Chambre à Rajya Sabha Piyush Goyal et son adjoint Mukhtar Abbas Naqvi ont contacté les membres de l’opposition et leur ont assuré que le ministre répondrait à leurs questions après avoir fait sa déclaration, mais en vain.

Le ministre d’État aux Affaires parlementaires V Muraleedharan a déposé aujourd’hui la motion demandant la suspension de Sen. La motion a été adoptée par un vote vocal et le président de Rajya Sabha, M Venkaiah Naidu, a demandé à Sen de partir et de permettre à la Chambre de fonctionner. Cependant, d’autres membres du TMC ont protesté et soulevé des objections quant à la manière dont la motion a été présentée sans l’inscrire à l’ordre du jour.

Le ministre de l’informatique, Ashwini Vaishnaw, a critiqué aujourd’hui le TMC pour son comportement indiscipliné. S’adressant aux médias extérieurs au Parlement, Vishanw a déclaré : « TMC a une culture de violence au Bengale. Ils essaient d’apporter la même chose au Parlement. Quel message veulent-ils transmettre à la prochaine génération de parlementaires ?

Le député de TMC Sukhendu Sekhar Ray a également soulevé la question de la menace de Sen par un ministre. Cependant, le président a déclaré que cela s’était produit après l’ajournement de la Chambre et qu’il n’avait pas été porté à sa connaissance. Naidu a également déclaré qu’il avait appris l’incident par le biais des journaux.

Sen avait allégué que le ministre de l’Union Hardeep Puri l’avait agressé verbalement à la Chambre haute du Parlement et était sur le point de l’agresser physiquement avant qu’il ne soit secouru par ses collègues. Puri n’a jusqu’à présent pas commenté la question.

Le Congrès et d’autres membres de l’opposition ont exigé une discussion sur la question des logiciels espions Pegasus et ont créé un tollé dans les deux chambres. Alors que le président du Rajya Sabha, M Venkaiah Naidu, avait ajourné la Chambre jusqu’à midi, la maison a continué à être témoin de vacarme, après quoi elle a été ajournée jusqu’à 12h30.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.