Le député de Trinamool Abhishek Banerjee, d’autres chefs de parti condamnés à Tripura pour mauvaise conduite, entrave au devoir

La police de Tripura a enregistré un FIR contre le neveu de MP et Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee, et d’autres dirigeants du TMC pour s’être prétendument mal comporté avec le surintendant de police supplémentaire et le SDPO Khowai et pour les avoir empêchés de s’acquitter de leur devoir. Le FIR intervient quelques jours après la visite des dirigeants de TMC à Tripura où ils auraient été attaqués par des travailleurs du BJP. L’incident fait suite à une vive dispute entre Abhishek et les policiers de Tripura. Les autres dirigeants de TMC nommés dans le FIR sont Dola Sen, Bratya Basu, Kunal Ghosh, Subal Bhowmik et Sri Prakash Das.

Selon le FIR, après que la police a arrêté 14 dirigeants du TMC et des membres du parti dimanche, d’autres dirigeants du TMC, dont le ministre Bratya Basu, les députés Dola Sen et Abhishek Banerjee sont arrivés au poste et ont « mis leur demande illégale devant les autorités policières, c’est-à-dire de libérer les personnes arrêtées. du PS., pour changer les articles de loi mis dans le FIR qui a été tiré contre eux etc….Par la suite le FIR nomme des personnes mal conduites avec Addl SP Khowai et SDPO Khowai’.

Le parti pris de la police de Tripura est désormais révélé au grand jour ! Agissant en tant que marionnettes du gouvernement @BJP4Tripura, ils ont montré à quel point ils peuvent être impitoyables lorsqu’il s’agit d’étouffer toutes les voix qui s’opposent à @BjpBiplab. C’est exactement pourquoi #TripuraDeservesBetter ! C’est exactement pourquoi nous n’abandonnerons PAS. pic.twitter.com/xOdmP9DGfp – AITC Tripura (@AITC4Tripura) 8 août 2021

Notamment, Abhishek Banerjee et les travailleurs de TMC étaient en visite à Tripura la semaine dernière lorsqu’ils ont été attaqués lors d’incidents distincts. Tripura se rendra aux urnes en 2023 et le TMC cherche activement à étendre sa présence dans l’État pour affronter le BJP qui a pris le pouvoir en détrônant le gouvernement de gauche qui a duré des décennies.

Abhishek Banerjee a ensuite emmené les travailleurs blessés à Kolkata, alléguant que le gouvernement BJP leur avait refusé des soins médicaux. Il avait également informé que la libération sous caution avait été accordée plus tard aux travailleurs de TMC. « Libération sous caution accordée à tous les travailleurs de TMC qui ont été arrêtés à Tripura. Satyameva Jayate ! Je vais les emmener à Kolkata car ils ont subi de graves blessures et se sont vu refuser des soins médicaux. Biplab Deb, vous pouvez continuer à essayer mais toutes vos ressources seront insuffisantes MARQUEZ MES MOTS », avait-il déclaré le 8 août.

Le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, avait prétendu que le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, était à l’origine de l’attaque contre les travailleurs de TMC. Elle avait affirmé que Tripura CM Biplab Deb n’avait aucune audace pour le faire.

