Le député de Trinamool Derek O’Brien accuse le Centre de « meurtre de sang-froid de la démocratie »

Le député du Congrès de Trinamool, Derek O’Brien, a accusé le gouvernement BJP de « meurtre de sang-froid de la démocratie ». La déclaration d’O’Brien est intervenue un jour après sa suspension de Rajya Sabha. Les deux chambres du Parlement ont été ajournées sine die aujourd’hui, un jour avant son horaire.

« La session d’hiver du Parlement se termine. Chaque jour balayé par le gouvernement qui va maintenant passer l’après-midi à faire des conférences de presse justifiant le meurtre de sang-froid de la démocratie. Lorsque les députés de l’opposition ont eu l’occasion de s’exprimer, nous avons donné au gouvernement une classe de maître du livre de règles », a déclaré le député TMC dans un tweet.

La veille, il avait accusé le gouvernement central d’avoir démoli les lois électorales au Parlement. « BULLDOZING des lois électorales. J’ai tenté d’arrêter les moqueries faites au Parlement », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la dernière fois qu’il avait été suspendu de la Chambre haute, c’était lorsque le gouvernement était en train de « BULLDOZER » les lois agricoles et que tout le monde sait ce qui s’est passé après cela. « Aujourd’hui, suspendu alors qu’il protestait contre le BJP qui se moque du Parlement et du BULLDOZING Election Laws Bill 2021. J’espère que ce projet de loi sera également abrogé bientôt », a-t-il déclaré.

Le chef de file du TMC à Rajya Sabha a rejoint aujourd’hui le dharna de 12 députés suspendus à la statue de Gandhi dans le complexe du Parlement. Les 12 membres de l’opposition de Rajya Sabha ont été suspendus le premier jour de la session d’hiver pour toute la session du Parlement pour leur conduite indisciplinée lors de la session précédente en août.

O’Brien a été suspendu de Rajya Sabha hier lors d’une discussion sur le projet de loi sur les réformes électorales. Ces députés organisent également un « Jan Sansad », un simulacre de parlement, au même endroit pour marquer leur protestation contre leur suspension.

