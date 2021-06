Le député de Trinamool, Nusrat Jahan, fait une déclaration: “Le mariage avec Nikhil Jain invalide en Inde”

in

Nusrat Jahan a affirmé que, selon le tribunal, sa relation n’était pas un mariage mais une relation de vie.

Le député du Congrès de Trinamool, Nusrat Jahan, qui a accaparé une vedette sans précédent après son mariage interreligieux après sa victoire au Lok Sabha en 2019, a fait aujourd’hui une révélation choquante sur son état matrimonial. Dans un communiqué, Nusrat Jahan a déclaré que son mariage avec Nikhil Jain était invalide car il n’avait pas été fait conformément à la loi indienne. « Étant à l’étranger, conformément au règlement sur le mariage turc, la cérémonie n’est pas valide. De plus, puisqu’il s’agissait d’un mariage interreligieux, il nécessite une validation en vertu de la loi spéciale sur le mariage, en Inde, ce qui ne s’est pas produit », a-t-elle déclaré dans sa déclaration.

Elle a affirmé que selon la cour de justice, sa relation n’était pas un mariage mais une relation de vie. “Ainsi, la question du divorce ne se pose pas”, a-t-elle déclaré en répondant aux rumeurs de sa séparation.

“Notre séparation s’est produite il y a longtemps, mais je n’en ai pas parlé car j’avais l’intention de garder ma vie privée pour moi”, a-t-elle déclaré.

Nusrat Jahan a épousé Nikhil Jain à Bodrum en Turquie en 2019.

Elle a en outre allégué que Jain retirait illégalement de l’argent de son compte à des heures irrégulières malgré la séparation. « Celui qui prétend être « riche » et « utilisé par moi » a pris de l’argent sur mon compte en accédant illégalement à mes comptes bancaires et par des moyens illégitimes à des heures impaires de la nuit, même après la séparation. J’en ai déjà discuté avec l’autorité bancaire concernée et une plainte à la police sera déposée sous peu », a-t-elle déclaré.

Le député de TMC a affirmé que ses bijoux et ses effets personnels étaient toujours avec Jain. « Mes effets personnels, y compris mes vêtements, sacs et accessoires, restent avec eux. Je suis découragée et déçue de déclarer que tous mes bijoux de famille, qui m’ont été donnés par mes parents, mes amis et ma famille élargie, y compris mes propres biens durement gagnés, ont été illégalement retenus par eux », a-t-elle déclaré.

Nusrat Jahan a également déclaré qu’elle avait pris en charge les dépenses d’éducation de sa famille et de sa sœur et qu’elle n’avait besoin de la carte de crédit (jain) de personne à cette fin.

Récemment, après que des rumeurs sur la grossesse de Nusrat se soient propagées, Nikhil Jain a affirmé qu’il n’était pas au courant car le duo n’était pas ensemble depuis plus de 6 mois.

