Le député DMK Veeraswamy écrit à la MSME Min Nitin Gadkari; suggère un moyen de combler une “ énorme lacune ” dans la base de données des MPME

Le député de DMK (MP) Kalanidhi Veeraswamy a contacté le ministre des MPME Nitin Gadkari au sujet de «l’absence» de données sur les MPME dans les secteurs et les États du pays. Dans une lettre adressée dimanche au ministre, Veeraswamy a déclaré: «Malheureusement, nous ne disposons d’aucune donnée sur le nombre d’entreprises appartenant à des catégories de commerce / fabrication / exportation / services avec leurs secteurs concernés (tels que le textile / l’automobile / IteS / electronics…) par état (sinon par district). » Le député a également suggéré des mesures pour collecter et rationaliser les données MPME sans lesquelles «nous ne serons pas en mesure de planifier et de mettre en œuvre des programmes de soutien et d’ouvrir la voie à leur croissance dans les années à venir».

Plus important encore, la lettre avait cité l’histoire de Financial Express Online plus tôt ce mois-ci qui rapportait 1,02 crore MPME enregistrées sous UAM entre septembre 2015 et juin 2020, à l’exception de près de 22 unités lakh enregistrées sous EM II entre 2007 et 2015, selon le rapport annuel FY21 du Ministère des MPME. De plus, au 16 mai 2021, 30 00 822 MPME étaient enregistrées sur le portail d’enregistrement Udyam, qui a remplacé l’ancien processus de dépôt du mémorandum Udyog Aadhaar (UAM). Par conséquent, sur les 1,24 million de MPME enregistrées (UAM et EM II) en Inde, 24,1% étaient enregistrées sur le nouveau portail en supposant que toutes les inscriptions Udyam étaient des MPME existantes de UAM ou EM II.

«Les données disponibles sur le site Web des MPME prétendent avoir plus de 65 millions de MPME, mais je comprends qu’il y avait 1,02 crore de MPME enregistrées sous UAM… Cela expose l’énorme écart entre les données sur les MPME», a ajouté le député.

Parmi les points de données à inclure dans la base de données des MPME suggérée par Veeraswamy figuraient l’année de création de la MPME et le chiffre d’affaires annuel au cours des trois dernières années, le nombre d’employés cols bleus / blancs / bruns, le nombre de main-d’œuvre formelle / informelle ainsi que leur statut. migrants ou locaux, et nombre d’employés qualifiés et non qualifiés. «Le meilleur moyen est une enquête porte-à-porte, car les grandes villes industrielles ont une zone et une localité définies et les MPME de cette région au moins peuvent être enregistrées. L’investissement dans l’infrastructure ou les machines devrait être le critère principal, car les infra que vous créez conduisent à la génération de richesse et à plus d’activité et impliquent des règles du jeu équitables dans l’ensemble », a déclaré Alok Kumar Jain, propriétaire de KPJ Distributors à Financial Express Online.

Veeraswamy a également exhorté le ministre à «générer un numéro d’identification unique (UIN) pour les MPME conformément à ces normes, avec lequel nous pouvons extraire de nombreuses données telles que – le nombre d’entreprises qui sont en propriété, en partenariat, à responsabilité limitée, étroitement cotées, publiques énumérés, l’emploi dans les segments formels et informels, les emplois dans différentes catégories de secteurs, le chiffre d’affaires et la contribution à la croissance dans différents types d’entreprises et de secteurs. »

«Le député Dr Kalanidhi a soulevé les fondements valables et justifiables sur les MPME. Ces données, si elles sont collectées immédiatement, serviront de points de suivi pour une analyse et une étude futures. Depuis sept ans, nous ne disposons d’aucune donnée qui vaille la peine d’être analysée en ce qui concerne les emplois et l’entreprise. L’économie et les moyens de subsistance doivent maintenant être étudiés de plus près pour la croissance future. Nous pouvons résoudre les problèmes des MPME si nous disposons de données appropriées », a déclaré KE Raghunathan, responsable du Consortium des associations indiennes à Financial Express Online.

«Avant le portail Udyam, il y avait des directives pour les MPME de prendre différents enregistrements Udyog Aadhaar pour leurs multiples usines. Cependant, nous nous sommes opposés à cela car de nombreuses grandes entreprises avec plusieurs usines ayant un chiffre d’affaires et un investissement d’environ Rs 50-100 crore ont été traitées comme des MPME et ont indirectement bénéficié alors que l’intention était de soutenir uniquement les MPME. Alors que dans le nouveau portail, qui nécessite Aadhaar et PAN, les détails de la TPS, on peut également ajouter de nouvelles unités, mais le chiffre d’affaires et la limite d’investissement seront automatiquement sélectionnés dans le bilan de l’entreprise contrairement à UAM, qui ne nécessitait que Aadhaar, où vous deviez fournir détails manuellement », a déclaré Mukesh Mohan Gupta, président de la Chambre des micro, petites et moyennes entreprises indiennes (CIMSME) à Financial Express Online.

