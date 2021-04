Le député du BJP demande l’arrestation du député du Congrès Irfan Ansari pour être entré dans le sanctum sanctorum du temple de Baidyanath

Député au Congrès Dr Irfan Ansari

Le député du parti Bharatiya Janata Nishikant Dubey a demandé l’arrestation immédiate du député du Congrès de Jamtara de Jharkhand, Irfan Ansari, pour être entré dans le sanctum sanctorum du temple Baba Baidyanath situé à Deoghar. Dans une série de tweets, le chef du BJP a déclaré que le député du Congrès avait blessé les sentiments des hindous en essayant de souiller les Jyotirlinga sous prétexte de culte. Il a affirmé que tout comme l’entrée des non-musulmans était interdite à La Mecque, l’entrée des non-hindous n’était pas non plus autorisée au temple de Baba Baidyanath.

Dubey a déclaré que Shankaracharya de Puri Swami Nischalananda et Niranjani Akhada Mahamandaleshwar Swami Kailashanand lui avaient téléphoné pour lui dire qu’il ne pouvait y avoir de plus grand crime odieux que celui-ci. Au moins, a déclaré le député du BJP, ne faites pas de politique de laïcité dans les lieux religieux. Dubey avait également critiqué le chef du Congrès pour avoir déclaré que Ganga séchait et était pollué, et que les gens ne devraient pas y prendre de bains sacrés. «Tout comme personne ne peut être comparé au Coran Sharif, de la même manière personne ne peut être comparé à Ganga Mata ou Gau Mata. Irfan Ansari a fait de la politique religieuse en blessant les sentiments religieux des hindous », a-t-il déclaré.

आज ग्लानि हुई कि मेरे सांसद रहते, बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में कॉंग्रेस विधायक इरफ़ान अंसारी नें पूजा के बहाने ज्योतिर्लिंग को स्पर्शकर अपवित्र करने का प्रयास किया, आस्था के अनुसार मक्का में गैरमुस्लिम का प्रवेश वर्जित है, गर्भगृह में गौमांस भक्षण करने वालों है का प्रवेश प्रवेश करने वालों वालों का प्रवेश प्रवेश ? pic.twitter.com/oazWb1pyZj – Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) 14 avril 2021

Réagissant à Dubey, Ansari a déclaré que ce n’était pas sa première fois et qu’il était un visiteur fréquent du temple. «Baba nagri est mon lieu de naissance. Baba nagri n’est pas la propriété de quelqu’un. Baba Bholenath est à nous. Baba Bholenath est pour tout le monde. Aujourd’hui, ce n’est pas la première fois que j’y suis allé, j’y avais emmené tous mes députés pour faire de la puja. Je suis venu ici il y a six mois, vous pouvez voir des images de vidéosurveillance. Lord Shiva réside dans mon cœur », a déclaré le député du Congrès. Ansari a également répliqué en disant que Dubey ne parlait pas lorsque le chef de son parti, Shahnawaz Husain, faisait un plongeon dans Ganga et se rendait au temple de Shiv.

बाबा नगरी मेरी जन्मस्थली है, @nishikant_dubey की संकीर्ण मानसिकता से मन दुखी है और बाबा नगरी मेरा घर आंगन है. कोई बाहरी नेता मुझे अपने घर से दूर नहीं कर सकता है @INCJharkhand pic.twitter.com/6DnJuJtTqe – Dr Irfan Ansari (@IrfanAnsariMLA) 14 avril 2021

