Le député du BJP du Bengale occidental Dibakar Gharami allègue une attaque de Trinamool; 7 travailleurs blessés

Gharami a déclaré que 7 travailleurs du BJP ont été blessés dans l’attaque.

Le député du BJP du Bengale occidental, Dibakar Gharami, a affirmé qu’il avait été attaqué lors d’une visite à la maison d’un membre du parti et a affirmé qu’il avait été sauvé par ses gardes de sécurité. Gharami a déclaré que 7 travailleurs du BJP ont été blessés dans l’attaque. « Hier, quand j’étais chez un ouvrier du parti, des ouvriers de TMC sont venus et ont commencé à faire des slogans. Ils avaient prévu de m’attaquer mais j’ai été sauvé par mes gardes. Mais sept travailleurs du BJP ont été blessés », a déclaré Gharami.

Le chef de l’opposition à l’Assemblée du Bengale occidental, Suvendu Adhikari, a partagé les photos des blessés, affirmant que même un député n’est pas en sécurité dans le raj de la jungle des « CM non-députés ». « Le député de Sonamukhi Dibakar Gharami a été attaqué par des hommes de main de TMC aujourd’hui dans la région de Manikbajar Panchayat. 7 membres du parti BJP qui l’accompagnaient ont été grièvement blessés avec d’autres et ont dû être référés au Bankura Medical College. Un MLA n’est même pas en sécurité dans le raj de la jungle du CM non-MLA. Horrible », a-t-il déclaré dans un tweet.

Le député de Sonamukhi Dibakar Gharami attaqué par des hommes de main de TMC aujourd’hui dans la région de Manikbajar Panchayat. 7 membres du parti BJP qui l’accompagnaient ont été grièvement blessés avec d’autres et ont dû être référés au Bankura Medical College. Un MLA n’est même pas en sécurité dans le raj de la jungle du CM non-MLA. Horrible pic.twitter.com/Q8UpJqVeTP – Suvendu Adhikari • অধিকারী (@SuvenduWB) 4 juillet 2021

Le Dr Subhas Sarkar, député du BJP de la circonscription de Bankura Lok Sabha, a également critiqué la police pour avoir subi la pression de CM Mamata Banerjee. Il a averti que si des incidents comme celui-ci continuent, il y aura une indignation publique contre cela.

সোনামুখীর বিধায়ক দিবাকর ঘরামী তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত। ৮ জন কর্মী এতটাই গুরুতর আহত যে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে তাদের স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিধায়ক সুরক্ষিত নয়।

হতে সরকার সাবধান হোন ! pic.twitter.com/S8L0fTTtcG – Dr Subhas Sarkar (@Drsubhassarkar) 4 juillet 2021

Cependant, la police a nié avoir eu connaissance d’un tel incident. Le surintendant supplémentaire de la police, Ganesh Biswas, a déclaré à PTI qu’il n’avait aucune information sur un tel incident. Le président du district organisateur du BJP à Bishnupur, Sujit Agasthi, a affirmé que lorsque certains travailleurs se sont rendus au poste de police de Sonamukhi pour se plaindre, deux d’entre eux ont été arrêtés.

D’un autre côté, le TMC a affirmé que le BJP ment car aucune attaque de ce type n’a eu lieu.

