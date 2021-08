Le député du BJP Rakesh Sinha réfute les informations selon lesquelles Karnal SDM serait son neveu, lui demande de s’excuser ou de faire face à une action

in

Le député du BJP Rakesh Sinha a réfuté lundi les informations selon lesquelles Karnal SDM Ayush Sinha, confronté à de sévères critiques pour ses « casser la tête des agriculteurs » aux policiers, était son neveu et a mis ce dernier en garde contre des poursuites judiciaires s’il ne s’excuse pas pour ses propos.

« Karnal SDM Ayush Sinha n’est même pas un parent éloigné de ma famille et n’a aucune connaissance. Si vous ne présentez pas d’excuses pour cette propagande, des poursuites pénales et de diffamation seront déposées contre vous », lit-on dans un tweet du député du BJP en hindi.

