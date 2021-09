Le député du Cabinet Gavin Williamson s’excuse après avoir confondu l’as de Manchester United Marcus Rashford avec le verrou des Saracens Maro Itoje

in

Gavin Williamson a publié une réponse après avoir confondu la star de Manchester United Marcus Rashford avec l’as anglais et sarrasin Maro Itoje.

M. Williamson affirme avoir commis une “véritable erreur” après que les deux sportifs ont appelé le secrétaire à l’Éducation pour les avoir confondus.

.

Maro Itoje et Marcus Rashford se sont moqués de Williamson

Rex

Le député du Cabinet a eu une puanteur d’une interview

“Vers la fin d’une interview de grande envergure dans laquelle j’ai parlé à la fois des ordinateurs portables et des campagnes de repas scolaires, j’ai confondu les problèmes et j’ai fait une véritable erreur”, a-t-il déclaré.

«Nous avons corrigé cela avec le journaliste avant la publication de l’histoire.

“J’ai un immense respect pour Marcus Rashford et Maro Itoje qui mènent des campagnes efficaces et inspirantes.”

La star de Three Lions, Rashford, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour se moquer du ministre du Cabinet pour son erreur, suggérant que l’accent était le plus gros cadeau.

.

Itoje était toujours aussi impressionnant pour les Lions d’Afrique du Sud

@marcusrashford (Twitter)

Le joueur de 23 ans a au moins vu le côté drôle

Itoje a également écrit sur Twitter : « En raison de spéculations récentes, j’ai pensé qu’il était nécessaire de confirmer que je ne suis pas Marcus Rashford… Et pendant que nous sommes ici, mon nom n’est pas non plus Mario !!

« Un simple Maro Itoje fera l’affaire… Beaucoup d’amour, Marcu… Je veux dire Maro Itoje.

Cela survient après que Williamson a affirmé qu’il avait rencontré Rashford pour discuter d’un examen de la politique de repas scolaires gratuits, le joueur de 23 ans critiquant vivement la gestion par le gouvernement de la situation pendant la pandémie.

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ 30/1 EN STERLING POUR MARQUER OU AIDER contre la POLOGNE