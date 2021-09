Le député du SNP se vante que le fait de rejoindre l’UE « mettrait des propulseurs de fusée » sur la reprise de Covid en Écosse | Politique | Nouvelles

in

Alyn Smith, porte-parole du parti pour les affaires étrangères, a affirmé que les entreprises devaient actuellement essayer de survivre à la pandémie de COVID-19 tout en faisant face aux retombées du Brexit. Il a expliqué comment la décision de quitter l’UE avait provoqué des pénuries sur le marché du travail et abouti à des rayons de supermarchés vides à travers le pays.

Mais M. Smith a déclaré: “Revenir dans l’Union européenne mettrait des propulseurs de fusée sur notre rétablissement de Covid.”

Il a ajouté : “Nous pouvons faire mieux que ce que nous faisons actuellement. L’indépendance de l’Europe est la réponse aux problèmes de l’Écosse.”

Ses commentaires sont intervenus alors que l’ancien eurodéputé écossais, élu à la Chambre des communes en 2019, a reconnu que le SNP avait échoué dans ses tentatives d’arrêter le Brexit.

Rappelant son élection à Westminster, il a déclaré: “Je me suis présenté à Stirling en 2019 explicitement sur un ticket d’arrêt pour le Brexit, et nous ne l’avons pas fait.”

Il a déclaré à la conférence du SNP qu’à présent “la réalité du Brexit se fait jour quotidiennement sur le peuple écossais”, ajoutant que “cela a été un traumatisme au ralenti, pour moi personnellement, mais aussi pour l’Ecosse en tant qu’économie et pays société”.

Le député de Stirling a poursuivi: “L’indignation démocratique de ce qui nous a été fait contre notre gré est en fait un échec de notre part, car nous n’avons pas arrêté le Brexit.”

Cependant, avec l’impact de la sortie de l’UE devenant plus clair, il a déclaré que cela aidait à convertir les Écossais à l’indépendance.

Il a déclaré aux partisans du SNP : « Cette réalité fait passer tant de gens du scepticisme à l’égard de l’indépendance à l’enthousiasme pour l’indépendance en Europe.

“Parce qu’au Royaume-Uni – et je le vois à Westminster tous les jours – tout le monde sait que le navire coule, tout le monde sait que le capitaine ment. Et on s’attend simplement à ce que nous acceptions.”

Cela survient alors que les membres du SNP ont soutenu une résolution d’actualité de la conférence soulignant les conséquences auxquelles les entreprises et les personnes en Écosse sont confrontées à la suite du Brexit.

La résolution d’urgence a souligné les inquiétudes suscitées par les informations faisant état de pénuries de produits chimiques pour le traitement de l’eau et de tubes sanguins dans certains établissements du NHS, ainsi que de pénuries d’hôtels, de chauffeurs de poids lourds et de supermarchés en raison du Brexit et de l’environnement hostile créé par les conservateurs a forcé les ressortissants de l’UE quitter l’Ecosse.

Les délégués à la conférence ont également profité de l’occasion pour souligner l’importance de la migration intérieure pour l’économie et les services publics de l’Écosse, et comment la migration enrichit les communautés à travers le pays.

