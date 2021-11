Actualités Bitcoin

Le député fédéral brésilien soumet un projet de loi pour permettre aux travailleurs d’être payés en crypto

AnTy8 novembre 2021

Le député fédéral brésilien Luizão Goulart a présenté un projet de loi visant à légaliser les paiements à effectuer en crypto-monnaie aux travailleurs des secteurs public et privé, selon un rapport local. Selon lui, cette mesure permettra de résoudre le problème de trésorerie de l’Etat.

Le membre du Congrès brésilien a présenté vendredi un projet de loi au conseil d’administration de la Chambre des députés qui permet de payer une partie des salaires des travailleurs brésiliens en crypto.

Selon le projet de loi, les travaux privés et publics peuvent choisir d’être payés en crypto et le pourcentage de paiement à effectuer en actifs numériques doit être choisi uniquement par les travailleurs et ne pas subir de pression de la part de l’employeur. Une version traduite du projet de loi dit :

« Les limites du pourcentage de paiement en crypto-monnaies seront du libre choix du travailleur. Toute imposition par l’employeur sera interdite.

Goulart a cité la nature décentralisée des crypto-monnaies supprimant la dépendance à une seule entité ou à un seul individu comme raison de son argument.

« Notre proposition s’inscrit dans cette modernité, établissant que, facultativement, le travailleur peut recevoir une partie de sa rémunération dans tout type de crypto-monnaie en vigueur sur le marché financier. »

Goulart a ajouté que la principale raison de cette proposition est de collaborer à la résolution du problème de « l’argent liquide » des gouvernements fédéral, étatiques et municipaux.

« La quatrième révolution numérique est déjà une réalité mondiale. Il ne tient qu’à nous de nous adapter, de réinventer et de progresser sur cette belle voie de la Modernité, visant à établir une Économie Globale qui facilite le quotidien des citoyens et, surtout, offre une bonne qualité de vie à tous.

S’il est approuvé, le projet de loi sera adopté pour devenir loi dans les 90 jours.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.